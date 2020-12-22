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أخبار العالم

صدمة جديدة.. سلالة "سوبر كورونا" لم تنشأ في بريطانيا بل في هذه الدولة

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 06:20 م
صدى البلد
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حسام رضوان
خلال الأيام الماضية تفجرت أزمة السلالة الجديدة أو طفرة فيروس كورونا "كوفيد 19"، التي ظهرت في بريطانيا وتسببت في إغلاق عدد كبير من الدول مطاراتها وحدودها أمام المملكة المتحدة.

وقال العلماء إن طفرة كورونا او السلالة الجديدة التي ظهرت في بريطانيا موجودة بالفعل في الولايات المتحدة وربما نشأت هناك، وذلك بحسب تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، وأطلقت فيه على الطفرة اسم "سوبر كورونا".

السلالة الجديدة، التي يُخشى أن تكون أكثر قابلية للانتقال بنسبة 70 في المائة وأن تنتشر بسهولة أكبر بين الأطفال، أدت إلى دعوات للولايات المتحدة لفرض حظر سفر على بريطانيا، كما فعلت عشرات الدول بما في ذلك كندا.

لكن سكوت جوتليب، الرئيس السابق لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية، قال لشبكة "سي إن بي سي" إن السلالة الجديدة موجودة بالفعل في الولايات المتحدة وأن حظر السفر لن يمنعها. وحذر من أنه "مع استمرار انتشار الفيروس في جميع أنحاء العالم، سنبدأ في رؤية المزيد من هذه المتغيرات".

وقال جيريمي لوبان، عالم الفيروسات بجامعة ماساتشوستس، لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن السلالة الجديدة "ربما نشأت هنا''، وهو ما يشير إلى أنه ربما تم اكتشافها في بريطانيا أولًا لأن المملكة المتحدة لديها برنامج تسلسل الجينوم الذي تم الترحيب به باعتباره "الأفضل في العالم''، "مقارنة بالتسلسل " المتقطع "في الولايات المتحدة.

وقال:"قد يكون هنا جيدًا جدًا. ربما بدأ هنا. التسلسل في الولايات المتحدة متقطع للغاية".

من جانبه قال حاكم نيويورك أندرو كومو أيضًا إنه يعتقد أن السلالة الجديدة وصلت إلى الولايات المتحدة، بينما قال الدكتور أنتوني فوتشي: "عليك حقًا أن تفترض أنها هنا بالفعل".

وقال فوتشي لصحيفة "جود مورنينج أمريكا":"لن أتفاجأ على الإطلاق إذا كانت (سلالة كورونا الجديدة) هنا بالفعل، الاختبار الإجباري قد يكون ضروريًا للسفر إلى الولايات المتحدة ، لكن حظر السفر تمامًا سيكون خطوة دراماتيكية إلى حد ما".

من جانبها قالت الدكتورة شيرا دورون ، عالمة الأوبئة في بوسطن إنها "لا تتخيل أن تكون السلالة لم تصل إلى الولايات المتحدة بعد. قائلة:"هل أتوقع رؤية هذه الطفرة في الولايات المتحدة؟ بالطبع. الناس يسافرون طوال الوقت. أتوقع رؤية ذلك".

وقالت أنجيلا راسموسن، عالمة الفيروسات في مركز جورج تاون لعلوم الصحة العالمية والأمن ، إنه "لن يصدمني على الإطلاق عندما اكتشف" أن السلالة موجودة بالفعل في الولايات المتحدة.
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