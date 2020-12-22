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فن

صناع "أهل الكهف" يحتفلون بانتهاء تصوير مشاهد الديكور الرئيسي للعمل .. صور

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 06:19 م
فيلم الكهف
فيلم الكهف
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محمد زاهر
احتفل صناع فيلم "أهل الكهف" بإنتهاء تصوير مشاهد الديكور الرئيسي للعمل الذي يشهد معظم الأحداث المحركة له وذلك بمدينة الإنتاج الإعلامي. 

"أهل الكهف" بطولة خالد النبوي ،غاده عادل ، خالد الصاوي ،محمود حميدة، محمد ممدوح  ،محمد فراج ،احمد عيد ،ريم مصطفي ،مصطفي فهمي ،بيومي فؤاد ،احمد فواد سليم ،صبري فوار ،هاجر احمد ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة وإنتاح وليد منصور الذي حصل علي أفضل منتج في ٢٠٢٠ بمهرجان دير جيست والفضائيات العربية. 

ويعد "أهل الكهف" التعاون الثاني أيمن بهجت قمر والمنتج  وليد منصور بعد النجاح الكبير الذي حققه فيلم البدله والذي تخطت إيراداته ٧٠ مليون جنيه.

ومن المقرر أن يتم  تنفيذ باقي ديكوات "أهل الكهف" داخل احد الاستوديوهات بالهرم .
صناع "أهل الكهف" يحتفلون بانتهاء تصوير مشاهد الديكور الرئيسي للعمل .. صور
صناع "أهل الكهف" يحتفلون بانتهاء تصوير مشاهد الديكور الرئيسي للعمل .. صور
صناع "أهل الكهف" يحتفلون بانتهاء تصوير مشاهد الديكور الرئيسي للعمل .. صور
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