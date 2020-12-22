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رياضة

جون أنطوي يتقدم بالهدف الأول لبيراميدز أمام الاتحاد الليبي فى الكونفيدرالية

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 06:30 م
بيراميدز
بيراميدز
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محمد رشاد
تقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز بالهدف الأولى فى مرمى مضيفه الاتحاد الليبي ، فى المباراة التى تجمع الفريقين على استاد الإسكندرية فى إطار مباراة الذهاب لدور الـ 32 من بطولة الكونفيدرالية الافريقية .

سجل الهدف جون انطوي فى الدقيقة 54 من زمن المباراة ، بعد عرضية من الجانب الأيمن استقبلها أنطوي برأسية رائعة تصدى لها الحارس ليتابعها مهاجم بيراميدز ويضع الكرة بيسراه فى المرمى معلنا الهدف الاول لفريق بيراميز أمام الاتحاد الليبي .

وبدأت المباراة سريعة بحصول بيراميدز على ركلة حرة نفّذها عبدالله السعيد داخل منقطة جزاء الاتحاد الليبي ولكن إخرجها الدفاع.

وواصل بيراميدز ضغطه على لاعبي الاتحاد الليبي حتى جاءت الخطورة الأولى بتمريرة من رمضان صبحي لزميله جون أنطوي داخل منطقة الجزاء الذي سدد الكرة تجاه المرمى ولكن تصدى لها الحارس في الدقيقة 11

واستمرت سيطرة بيراميدز على مجريات المباراة حتى الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول وسط محاولات دون خطورة على مرمى الاتحاد الليبي باستثناء كرة الدقيقة 11.

ولم يشهد الشوط الأول أي خطورة من قبل لاعبي الاتحاد الليبي ولكن جون أنطوي كان صاحب اللقطات البارزة في أول 45 دقيقة وهي الدقيقة التي كاد يتقدم بها لبيراميدز بتصويبة مرت أعلى العارضة.

ولكن رد الاتحاد الليبي بكرة خطرة كادت أن تنتهي بهدف عن طريق لاعبهم علي مادي الذي دخل بالكرة لمنطقة الجزاء من الجهة اليمين قبل أن يخادع شريف إكرامي ولكن تمريرته لم تجد أي زميل له داخل منطقة الجزاء.  
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