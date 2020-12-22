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تعليم

تضمنت المتخلفين عن السداد.. غضب بين طلاب آداب قنا لإعلان كشوف المصروفات على فيس بوك

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 06:55 م
اسماء الطلاب
اسماء الطلاب
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يوسف رجب



تسبب الإعلان عن أسماء الطلاب المتخلفين عن سداد الرسوم الدراسية بكلية آداب قنا، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فى حالة من الغضب و الاستياء بين طلاب جامعة جنوب الوادي.


و اعتبر الطلاب، أن هذا التصرف غير اللائق يتجاهل كل القيم و الأخلاقيات، التى تحترم و تقدر قيمة الإنسان، و أنه كان يجب الإكتفاء بمناشدة الطلاب المتأخرين عن السداد بسرعة التوجه للخزينة لتسديد ما عليهم من رسوم.


و قال الطالب محمد.س، عدد كبير من الطلاب ذهب إلى إدارة شئون الطلاب، لدفع رسوم الكارنيه، و لم يتم السداد لوجود عطل بالسيستم،وهو ما يعنى أن الخطأ و التأخير من قبل الكلية و ليس الطلاب.


و أضاف س، و إذا حدث و تأخر الكلاب عن السداد لأى عذر كان من الأفضل أن يتم التنبيه على الفرقة أو الطلاب المتأخرين بشكل عام، و عدم النشر بهذا الشكل المسىء الذى يعرض الطلاب للحرج.


و طالب حسن.م، بضرورة حذف المنشور المتضمن للأسماء حرصا على الشكل العام للطلاب وسط زملائهم، خاصة وأن تأخير الطلاب قد يكون ناتج عن خلل تكنولوجى سببه الكلية نفسها، أو لظروف طارئة، كما لا يليق بمؤسسة عريقة أن ترتكب مثل هذا الخطأ.


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