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توك شو

ظهرت في سبتمبر الماضي.. طبيب أردني يعلن: وفيات سلالة كورونا الجديدة أقل من الأولى.. فيديو

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 07:25 م
كورونا
كورونا
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البهى عمرو
قال الدكتور عادل البلبيسي مستشار الشبكة الشرق أوسطية للصحة المجتمعية من الأردن، إن أهم ما يميز السلالة الجديدة من فيروس كورونا هو سرعة الانتشار، موضحًا أن سرعة انتشار الفيروس الجديد تتراوح مابين 40 لـ 70 % أسرع من السلالة القديمة، مؤكدا أن الانتشار يكون بنفس الفيروس الأصلي لكورونا.

وأضاف عادل البلبيسي خلال مداخلة هاتفية على قناة أكسترنيوز، أن السلالة الجديدة لا تستدعى دخول المستشفى كما كان فى السلالة القديمة، ونسبة الوفيات من السلالة الجديدة أقل.

وتابع: "أنه تم اكتشاف سلالة جديدة من الفيروسات الخاصة بكورونا"، موضحًا أن الخوف هو أن تكون تلك السلالة انتشرت فى كثير من دول العالم، خصوصا وأن سلطنة عمان اكتشفت ان هناك 4 حالات مصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا، وتم دراسة هذه الحالات للتأكد أنها تنتمى لـ السلالة الجديدة.

وأشار إلى أن السلالة الجديدة منتشرة فى بريطانية وبعض الدول الأخري من شهر سبتمبر الماضي، وبالتالي ليس من الغريب أن تظهر تلك السلالات فى بعض الدول.

ولفت إلى أنه منذ سبتمبر وحتى الآن بدأت السلالة الجديدة تنتشر، موضحا أن بريطانيا أكتشفت السلالة الجديدة بعد الارتفاع فى الحالات فى الفترة الأخيرة.

وأكد أن هذه الزيادة فى الاصابات صدرت القلق للعالم وإلى الدول المجاورة بعد الارتفاع الكبير فى عدد الإصابات.
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