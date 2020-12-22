وفاة مدير عام مركز المعلومات السابق بمنطقة أزهر طنطا متأثرا بإصابته بـ كورونا

توفى إسماعيل زناطير مدير عام مركز المعلومات بمنطقة الأزهر الشريف سابقا في الغربية إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد داخل مستشفى حميات بسيون ، ويجرى دفنه وتغسيله طبقا للإجراءات الاحترازية .
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وكان الفقيد أصيب مؤخرا بأعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد متمثلة في ارتفاع درجات الحرارة وسعال حاد وضيق في التنفس .
وقد اجريت له التحاليل والفحوصات الطبية وتم اخذ عينة طبية منه وجاءت النتيجة إيجابية وتأكدت الإصابة بفيروس كورونا .
كما جرى عزلة داخل مستشفى حميات بسيون وتدهورت حالته الصحية وتم وضعة على جهاز التنفس الصناعي الى ان وافته المنية اليو