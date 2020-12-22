ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

وفاة مدير عام مركز المعلومات السابق بمنطقة أزهر طنطا متأثرا بإصابته بـ كورونا

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 07:47 م
إسماعيل زناطير
إسماعيل زناطير
Advertisements
احمد علي
توفى إسماعيل زناطير مدير عام مركز المعلومات بمنطقة الأزهر الشريف سابقا في الغربية إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد داخل مستشفى حميات بسيون ، ويجرى دفنه وتغسيله طبقا للإجراءات الاحترازية .

اقرأ أيضا:

وكان الفقيد أصيب مؤخرا بأعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد متمثلة في ارتفاع درجات الحرارة وسعال حاد وضيق في التنفس .

وقد اجريت له التحاليل والفحوصات الطبية وتم اخذ عينة طبية منه وجاءت النتيجة إيجابية وتأكدت الإصابة بفيروس كورونا .

كما جرى عزلة داخل مستشفى حميات بسيون وتدهورت حالته الصحية وتم وضعة على جهاز التنفس الصناعي الى ان وافته المنية اليو
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

وفاة طبيبة متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا في أحد مستشفيات طنطا

بعد والدتها بـ 5 أيام.. وفاة مدرسة بقطور بعد إصابتها بفيروس كورونا

وفاه الدكتور محمد الغرباوي الأستاذ بطب طنطا بفيروس كورونا

أطباء وطواقم عزل مستشفى صدر المحلة يقيمون صلاة الجنازة على عاملة توفيت بكورونا.. شاهد

وفاة طبيب بمستشفى مبرة المحلة بـ فيروس بكورونا

وفاه محمد أبوزيد استشاري النساء والتوليد متأثراً بإصابته بـ كورونا في قطور

ترشيحاتنا

بعد تصدرها الترند.. 10 إطلالات أنيقة لـ أنغام.. شاهد

شبكة الشرق أوسطية للصحة تفجر مفاجأة بخصوص سلالات كورونا الجديدة.. فيديو

بشكل مؤقت.. رضوى الشربيني تعلن توقف حلقات برنامجها هي وبس

بعد إصابته بـ كورونا.. الإليزيه يكشف تطورات الحالة الصحية لـ ماكرون

بعد شكوك حول المستقبل .. ليفربول يدرس ترضية محمد صلاح.. تفاصيل

رحيل محمد صلاح وميسي.. 4 مفاجآت مدوية في عالم كرة القدم خلال 2021

Advertisements

حظر وتعطيل وتأجيل.. 15 إجراء قد تتخذها الحكومة بعد طفرة إصابات كورونا

الشركة المنتجة لـ علاج كورونا تصدم العالم: هناك 9 طفرات للفيروس.. وفاعلية اللقاح ضدها غير مؤكدة

بعد قليل.. قطع المياه عن 17 منطقة بالقاهرة لمدة 16 ساعة.. اعرف الأماكن

الإمارات تقرر تعليق منح التأشيرة لمواطني 8 دول عربية

وزير التعليم: لا داع لشراء كتب الثانوي من السوق السوداء.. اطبعوها من موقع الوزارة

بعد وفاته بكورونا.. شاهد أهالي ورياضيون يودعون جثمان محمد فايز

خطوة جديدة تقرب سيرينو من الأهلي.. والإدارة ترفض رحيل الشحات مقابل لابا كودجو

غسالة الملابس.. حالة هلع تصيب عائلة بعد اكتشاف ثعبان في أغرب مكان |شاهد

ذا صن: كلوب يتمسك بـ محمد صلاح ولا نية لبيع اللاعب

السيسي لوفد قادة الجنوب الليبي : نرفض بشكل كامل التدخل الأجنبي في الأراضي العربية

رغم تفشي سلالة كورونا الجديدة.. الاتحاد الأوروبي يدعو لرفع حظر السفر إلى بريطانيا

هى دي القرارات.. أحمد عيد عبد الملك يعلق على فتح باب القيد للفرق مرة أخرى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على مواصفات وأسعار رينو كادجار موديل 2021

نشرة الصحة والمرأة .. تأثير سلالة كورونا الجديدة على الأطفال .. صور أنغام بعد تصدرها الترند

للرجال فقط.. هرمون يعزز من فقدان الوزن