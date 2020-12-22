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رياضة

منتخب الكرة النسائية يواصل استعداداته لمواجهة لبنان وديا

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 07:55 م
صدى البلد
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يسري غازي
ادي منتخب مصر للكرة النسائية دون ال 20 عام بقيادة أحمد رمضان المدير الفني مرانه الاخير ضمن معسكره المغلق استعدادا لمواجهة منتخب لبنان غدا الاربعاء في المباراة الودية الاولي التي ستجمع المنتخبين علي استاد اتحاد الشرطة الرياضي في الواحدة ظهرا ضمن الاستعدادات لتصفيات الامم الافريقية وكأس العالم . وعقب المران القي احمد رمضان والجهاز المعاون محاضرة فنية علي اللاعبات شرح خلالها طريقة اللاعب ومهام كل لاعبة في مباراة الغد وطالبهن بالتركيز الشديد وتقديم أداء قوي وتحقيق أقصي استفادة من اللقاء . كما ادي منتخب لبنان مرانه تحت قيادة هاغوب ديمرجيان المدير الفني الذي أكد أن فريقه سيخوض مباراة قوية أمام المنتخب المصري . ويستعد منتخب لبنان لخوض تصفيات بطولة الامم الاسيوية وبطولة غرب آسيا .
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