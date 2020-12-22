أطعمة غير متوقعة تحتوى على فيتامين د

يشعر عدد كبير من الناس بالتعب والإرهاق ويكون السبب في ذلك فى كثير من الاحيان هو نقص فيتامين د لذا يجب تناول الاطعمة التى تساعد فى علاج هذا النقص.





نقدم لكم اهم الاطعمة التى تحتوى على فيتامين د وفقا لما ذكره موقع " Facty Health " .





الرمان

يعتبر الرمان وسيلة ممتازة لعلاج فقر الدم لأنه غني بفيتامين سي الذي يحسن قدرة الجسم على امتصاص الحديد وعندما يتلقى جسمك مستويات كافية من الحديد ، يكون قادرًا على إنتاج المزيد من خلايا الدم الحمراء الصحية ، وبالتالي يزيد من مستويات الهيموجلوبين لجني فوائد الرمان ، يمكنك تناول الفاكهة بمفردها ، أو يمكنك أيضًا شرب عصير الرمان إذا كنت تفضل ، يمكنك شراء مسحوق بذور الرمان المجفف ومزجها مع ملعقة كبيرة من مسحوق القرفة لمشروب صحي.





زيت كبد سمك القد

السبانخ مصدر رائع للعناصر الغذائية لجسمك ، فلا عجب أن والديك جعلك تستهلك السبانخ عندما كنت طفلًا، هذا هو السبب في أن السبانخ هي واحدة من أكثر الطرق شيوعًا لعلاج فقر الدم، يحتوي السبانخ على مستويات عالية من الحديد وكذلك فيتامين ب 12 ، وهو أمر ضروري في تعزيز تعافي الجسم من فقر الدم.





السبانخ هو أيضًا نبات متعدد الاستخدامات ، مما يجعله خيارًا مناسبًا للشوربات والسلطات والعصائر لعلاج فقر الدم بالسبانخ ، قم بدمج حساء السبانخ مرتين يوميًا في خطة وجباتك، خيار آخر هو صنع عصير السبانخ في الصباح، امزجي ملعقة كبيرة من العسل لتقوية جهاز المناعة.





بيض

تعد بذور السمسم خيارًا لذيذًا وصحيًا لعلاج فقر الدم وأعراضه. تشتهر بمحتواها العالي من الحديد ، وربع كوب من بذور السمسم يوفر ما يقرب من 30 في المائة من احتياجاتك اليومية من الحديد. الشيء الجيد في بذور السمسم هو أنه يمكن تخزينها لفترة طويلة ، ويمكن تناولها بسهولة كوجبة خفيفة صحية. قبل تناول بذور السمسم ، من المهم تركها تنقع لمدة ساعتين قبل تناولها. ثم امزج ملعقتين كبيرتين من بذور السمسم مع ملعقة كبيرة من العسل واستهلك المعجون الناتج مرتين في اليوم (على شكل دهن أو بمفرده).





كافيار

يعتبر التمر علاجًا شائعًا في جميع أنحاء العالم لعلاج فقر الدم وأمراض أخرى ، خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تعتبر من أفضل مصادر الحديد وفيتامين سي. الاستهلاك المتكرر للتمور يمكن أن يساهم في قدرة الجسم على امتصاص الحديد بكفاءة أكبر. لشراء التمور ، ابحث عن التمور المجففة في السوبر ماركت الخاص بك ؛ غالبًا ما يكون لديهم مظهر الزبيب الكبير. تناول حفنة من التمور الجافة طوال اليوم. يمكنك أيضًا نقع التمر في الحليب وشرب المزيج للحصول على دفعة قوية.





الفطر

لا يشير فقر الدم إلى حالة عامة واحدة. في الواقع ، هناك العديد من أنواع فقر الدم المختلفة ، لكل منها سببها. إذا كنت تعاني من أحد أكثر أشكال فقر الدم شيوعًا - فقر الدم الناجم عن نقص الحديد - فسيشمل علاجك بشكل مثالي تناول مكملات الحديد. من المهم أيضًا إجراء تغييرات على نظامك الغذائي والصحة العامة: تناول الأطعمة الغنية بالحديد هو مجرد خطوة واحدة من العديد من الخطوات الضرورية لعلاج فقر الدم. في بعض الأحيان ، يكون سبب فقر الدم هو فقدان الدم. في هذه الحالة ، تكون الجراحة ضرورية لمنع فقدان الدم من أن يصبح مهددًا للحياة.





الحليب المدعم

نوع آخر شائع من فقر الدم يسمى فقر الدم الناجم عن نقص الفيتامينات يسبب انخفاض مستويات بعض الفيتامينات والعناصر الغذائية في الدم هذا النوع من فقر الدم غالبًا ما يتضمن علاج هذا النوع من فقر الدم زيادة مستويات العناصر الغذائية المذكورة عن طريق المكملات الغذائية أو الحقن. فيتامين ب 12 مفيد في علاج فقر الدم الناجم عن نقص الفيتامينات إذا كان الجهاز الهضمي هو الجاني ، فقد تحتاج إلى جرعة فيتامين ب 12 ، والتي قد تستمر مدى الحياة في بداية العلاج ، يجب إعطاؤهم كل يومين على الأقل.





عصير برتقال مدعم

يُطلق على أحد أكثر أشكال فقر الدم ضررًا أنيميا الخلايا المنجلية. هذا عيب وراثي يتسبب في تكوين خلايا دم غير طبيعية لا تقوم بتوصيل الأكسجين بكفاءة، بالنسبة لهذا النوع من فقر الدم ، قد يشمل العلاج إعطاء الأكسجين أو الأدوية المسكنة للألم لمنع المزيد من المضاعفات، في حالات معينة ، قد يوصى بنقل الدم ، وكذلك المضادات الحيوية. يمكن أيضًا استخدام بعض الأدوية المُستخدمة في علاج السرطان.





زبادي

يعتبر الموز علاجًا صحيًا ولذيذًا لفقر الدم لأنه يحتوي على نسبة عالية من الحديد ويحفز إنتاج الهيموجلوبين كما أنها معروفة بتركيزها العالي من الإنزيمات التي تساعد في تكوين خلايا دم صحية ليس ذلك فحسب ، بل يعتبر الموز أيضًا مصدرًا مثاليًا للمغنيسيوم الذي يساعد في تخليق الهيموجلوبين. لعلاج فقر الدم بالموز ، يمكنك دمج الموز في نظامك الغذائي باستخدامه في العصائر أو المهروس أو عن طريق إضافته إلى الزبادي الطازج. تناول موزة واحدة على الأقل في اليوم لتحصل على الكمية المطلوبة من القيمة الغذائية.





تفاح

يعتبر التفاح أيضًا علاجًا ممتازًا لفقر الدم. إنها متوفرة بكثرة ، ويسهل العثور عليها ، والأفضل من ذلك كله ، أنها ميسورة التكلفة تمامًا مثل الموز ، التفاح متعدد الاستخدامات ويمكن استخدامه في مجموعة متنوعة من الأطباق ، بما في ذلك السلطات والحلويات والعصائر، محتوى التفاح الغني بالحديد يجعله مفيدًا في علاج فقر الدم للحصول على أقصى استفادة من هذه الفاكهة اللذيذة ، تناول تفاحة واحدة على الأقل يوميًا مع ترك القشرة. يعتبر التفاح الأخضر الخيار الأفضل ، حيث أنه غني بالألياف والعناصر الغذائية الأخرى إذا كنت تفضل صنع عصير التفاح ، فتذكر أنه يمكنك إضافة مكونات أخرى مثل العسل أو عصير الشمندر لإضافة المزيد من العناصر الغذائية.





البروبيوتيك

التحدي الشائع الذي يواجهه العديد من الأشخاص عند علاج فقر الدم هو خلل في الجهاز الهضمي إذا كانت أمعائك لا تعمل بشكل صحيح ، فلن تكون قادرًا على امتصاص جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها جسمك للتأكد من أن جهازك الهضمي يعمل بشكل جيد ، قم بزيادة استهلاكك للبروبيوتيك. من خلال دمج البروبيوتيك في نظامك الغذائي ، فإنك تضمن الاستيعاب الصحيح للعناصر الغذائية ، مثل الحديد إلى جانب الحديد ، فإن الجهاز الهضمي الصحي يعزز أيضًا امتصاص فيتامين ب 12 وكذلك المغنيسيوم والزنك. هناك الكثير من الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك ، لكن الزبادي وخاصة الزبادي الطبيعي هو أحد أكثر الخيارات شيوعًا.





الحبوب المدعمة

بعض الحبوب مثل خليط الحبوب الكاملة مدعمة بفيتامين د يمكن لوجبة الإفطار التي تحتوي على الحبوب المدعمة في الحليب المدعم مع كوب من عصير البرتقال أن توفر كمية جيدة من فيتامين د الذي يحتاجه المرء في اليوم، تحتوي حصة نصف كوب من الحبوب المدعمة الجافة على حوالي عشرة بالمائة من RDI لفيتامين د.





الانقليس

تحتوي حصة 3.5 أونصة من ثعبان البحر على حوالي 900 وحدة دولية من فيتامين د وتوفر أكثر من 150٪ من المدخول اليومي الموصى به من فيتامين د. كما توفر الأسماك الشبيهة بالثعابين جرعات كبيرة من فيتامينات A و B12 التي تدعم وظيفة المناعة وإنتاج الطاقة . يحتوي هذا الطعام على كميات عالية من البروتين ، بالإضافة إلى أحماض أوميغا 3 الدهنية التي قد تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. يعد التلوث بالمعادن الثقيلة في المأكولات البحرية مصدر قلق منتشر ، لكن الدراسات تظهر أن ثعبان السمك يحتوي على مستويات زئبق أقل من التونة المعلبة وسمك القد.





بطارخ السمك

البطارخ مشتق من العديد من أنواع الأسماك البيض الأحمر البرتقالي في السوشي ، على وجه التحديد ، يأتي من سمك السلمون، يشبه بطارخ السمك الكافيار ولكنه أرخص بكثير، يوفر 81٪ من RDI لفيتامين D في كل جزء 3.5 أونصة، أيضًا كميات عالية من فيتامين ب 12 وأحماض أوميجا 3 الدهنية ، والتي تعمل معًا لتسهيل امتصاص فيتامين د رو كنز دفين من الحديد والمغنيسيوم والكالسيوم والسيلينيوم.





دهن البط

تحتوي ملعقة كبيرة من دهن البط على حوالي 24 وحدة دولية من فيتامين د ، أي حوالي 4٪ من المدخول اليومي الموصى به، يحتوي أيضًا على تركيز عالٍ من الجلايسين ، وهو حمض أميني يعتقد أنه يلعب دورًا مهمًا في صحة الجلد ونوعية النوم وطول العمر، تظهر بعض أنواع البط من مناطق التلوث البيئي مستويات عالية من التلوث بالمعادن الثقيلة ، لذلك من الأفضل التحقق من المصدر قبل الاستهلاك.



