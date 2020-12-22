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ديني

الأوقاف تعلق على إمكانية غلق المساجد بسبب زيادة انتشار فيروس كورونا

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 08:58 م
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
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عبد الرحمن محمد
قال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أن مسالة إعادة غلق المساجد أمر لا نتمناه أبدًا، خلال الفترة الحالية، والأمور تسير الآن وفقًا لتطبيق الاجراءات الاحترازية بشكل حرفي".

وأضاف "طايع"، خلال تصريحات لفضائية "الحدث اليوم"، منذ قليل تعليقا على امكانية غلق المساجد بسبب زيادة معدل الاصابة بفيروس كورونا قائلا: الامر متروك للجنة مكافحة كورونا بمجلس الوزراء لافتا الى ان اعمال التعقيم والتطهير بجميع مساجد الجمهورية تسير على  قدم وساق وبدون تهاون حفاظا على صحة المواطنيين ، سائلين الله ان يعجل برفع البلاء والوباء عن البلاد والعباد .

وأوضح طايع أن مدة خطبة الجمعة 10 دقائق حتى لا يحدث ازدحام وبالتالي لا نقلل فكرة امكانية انتقال الفيروس، مشيرًا إلى ان مساجد وزارة الاوقاف تسير وفقًا الاجراءات الاحترازية التي أقرتها منظمة الصحة العالمية.

أعلنت وزارة الأوقاف، عن موضوع خطبة الجمعة القادمة 25 / 12 / 2020م تحت عنوان "الركن الخامس من أركان الإيمان، الإيمان بالله واليوم الآخر وأثره في السلوك".

وأكدت وزارة الأوقاف، على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير ، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة ، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري ، وفهمهم المستنير للدين ، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

وتابعت: نسأل الله العلي القدير أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد ، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين ، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى.

للاطلاع على نص الخطبة اضغط هنا 
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