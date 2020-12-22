الأوقاف تعلق على إمكانية غلق المساجد بسبب زيادة انتشار فيروس كورونا

قال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أن مسالة إعادة غلق المساجد أمر لا نتمناه أبدًا، خلال الفترة الحالية، والأمور تسير الآن وفقًا لتطبيق الاجراءات الاحترازية بشكل حرفي".





وأضاف "طايع"، خلال تصريحات لفضائية "الحدث اليوم"، منذ قليل تعليقا على امكانية غلق المساجد بسبب زيادة معدل الاصابة بفيروس كورونا قائلا: الامر متروك للجنة مكافحة كورونا بمجلس الوزراء لافتا الى ان اعمال التعقيم والتطهير بجميع مساجد الجمهورية تسير على قدم وساق وبدون تهاون حفاظا على صحة المواطنيين ، سائلين الله ان يعجل برفع البلاء والوباء عن البلاد والعباد .





وأوضح طايع أن مدة خطبة الجمعة 10 دقائق حتى لا يحدث ازدحام وبالتالي لا نقلل فكرة امكانية انتقال الفيروس، مشيرًا إلى ان مساجد وزارة الاوقاف تسير وفقًا الاجراءات الاحترازية التي أقرتها منظمة الصحة العالمية.



