مشهد مروع.. تمساح ضخم آكل للحوم البشر يفترس آخر صغيرا

كشفت لقطات لتمساح مفترس آكل للحوم البشر، يبلغ طوله 13 قدمًا ويصل وزنه بنحو نصف طن، وهو يمسك تمساحا صغير الحجم من قدمه ويبتلعه في مشهد مثير ومروع.

ووفقًا لصحيفة ديلي ستار، بدا التمساح الأكبر جائعًا جدًا لدرجة أنه أكل احد التماسيح الصغيرة.

توضح إحدى الصور المثيرة ، غرز التمساح البالغ حجمه 1200 رطل أسنانه التي يبلغ طولها أربع بوصات في جسم التمساح صغير لالتهامه.

و تظهر صورة أخرى التمساح الأصغر وهو يصرخ عندما تم رفعه في الهواء ، وهو يبتلع من قبل التمساح الضخم.

وكان المصور جان باتر ، 69 عامًا ، من هولندا ، التقط تلك صور التي لا تصدق في حديقة كروجر الوطنية بجنوب إفريقيا.