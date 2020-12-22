استشاري أبحاث إكلينيكية في واشنطن: ترامب حصل على علاج بيولوجي خلال إصابته بـ كورونا

أكد الدكتور أشرف الفقى، استشاري الأبحاث الإكلينيكية بواشنطن، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يحصل على علاج خاص لفيروس كورونا كما روجت الصحافة الصفراء في أمريكا ، موضحا أن ترامب حصل على علاج فيروس كوكتيل للأجسام المضادة وحصل على هذا العلاج رغم أنه لم يكن من المتطوعين للتجارب السريرية. الأمريكيأمريكاللتجارب





وأضاف الدكتور أشرف الفقي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة "القاهرة والناس"، ترامب حصل على علاج حقن وريدي مخصص لشرائح معينة من المرضى وهو علاج فيروس للحقن الوريدي واستخدامه على نطاق واسع مش مطلوب، مؤكدا أن هذا العلاج بيولوجي وليس تقليديا.





واستكمل الدكتور أشرف الفقى، استشاري الأبحاث الإكلينيكية بواشنطن، أن "الأرقام المعلنة في أمريكا عن إصابات أو وفيات كورونا قد تكون ليست الحقيقية، ويمكن أن تكون أكبر من الواقع، والموضوع انتشر لأنه لا توجد إجراءات احترازية شديدة في الكثير من الولايات الأمريكية ".



