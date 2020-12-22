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رياضة

أحمد شوبير يوجه رسالة دعم لمحمود علاء وطارق حامد بعد إصابتهما بكورونا

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 11:04 م
شوبير
شوبير
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مصطفى كرم
وجه أحمد شوبير حارس مرمي النادي الأهلي السابق الدعم للاعبي الزمالك طارق حامد ومحمود علاء بعد إصابتهما بفيروس كورونا المستجد. 

وكتب أحمد شوبير عبر حسابه بموقع التواصل تويتر قائلا "‏كل التمنيات بالشفاء العاجل لنجوم نادي الزمالك ومنتخب مصر طارق حامد ومحمود علاء وبإذن الله العودة في اسرع وقت. 

وأثبتت المسحة الطبية التي خضع لها لاعبو فريق الزمالك بالأمس من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القد قبل إلغاء مباراة جازيللي التشادي في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا عن إصابة محمود علاء مدافع الفريق وطارق حامد لاعب الوسط بفيروس كورونا المستجد، كما أثبتت المسحة إصابة إبراهيم زارع إداري الفريق ومحمد الششتاوي أحد أعضاء الجهاز الطبي بكورونا.

وتقرر خضوعهم للعزل المنزلي في الفترة الحالية بسبب الإصابة بفيروس كورونا مع الالتزام بالبروتوكول الصحي المتبع، ويحرص الجهاز الطبي للفريق على متابعة حالة الثنائي في الفترة الحالية.

وكان الزمالك قد خصع لمسحة طبية بالأمس قبل أن يعلن الكاف تأهل الفريق لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا بعد انسحاب جازيللي التشادي من البطولة.
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