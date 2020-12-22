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تعليم

الدكتور علي الأنور مديرا تنفيذيا لمستشفيات جامعة عين شمس

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 11:01 م
الدكتور علي الانور
الدكتور علي الانور
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حسام الفقي
أصدر الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي،  قرارًا بتعيين الدكتور علي محمد على الأنور مديرًا تنفيذيًا لمستشفيات جامعة عين شمس لمدة ثلاث سنوات.

يذكر أن الدكتور علي الأنور الأستاذ بقسم الجراحة العامة بكلية الطب جامعة عين شمس شغل منصب مدير مستشفى عين شمس التخصصي قبل توليه منصب المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس خلفًا الأستاذ الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث .

وفي سياق آخر  أصدر  محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس قرارا بتخصيص مستشفى الشهيد المهندس احمد شوقي لطب المسنين بمستشفيات جامعة عين شمس كمستشفي عزل للسادة أعضاء هيئة التدريس وجميع العاملين بجامعة عين شمس والمرضى المتواجدين بمستشفيات جامعة عين شمس الذين تثبت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد على يتم التنسيق مع غرفة عمليات وزارة الصحة يوميا لجميع الحالات المحجوزة بالمستشفى .
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