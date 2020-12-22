الدكتور علي الأنور مديرا تنفيذيا لمستشفيات جامعة عين شمس

أصدر الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بتعيين الدكتور علي محمد على الأنور مديرًا تنفيذيًا لمستشفيات جامعة عين شمس لمدة ثلاث سنوات.





يذكر أن الدكتور علي الأنور الأستاذ بقسم الجراحة العامة بكلية الطب جامعة عين شمس شغل منصب مدير مستشفى عين شمس التخصصي قبل توليه منصب المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس خلفًا الأستاذ الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث .



