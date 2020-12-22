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هم وانزاح .. والدة حمو بيكا لـ هاني شاكر: قلبك طيب وابن حلال

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 11:18 م
هاني شاكر وحمو بيكا
هاني شاكر وحمو بيكا
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عبد الخالق صلاح
أعربت والدة مطرب المهرجانات الشعبي، حمو بيكا، عن سعادتها بعد قبول نقيب الموسيقيين اعتذار نجلها، والتنازل عن القضايا المرفوعة ضده. 

وقالت والدة حمو بيكا، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام سعيد، خلال برنامجها "صبايا الخير" المذاع على شاشة "النهار"،  :"ربنا يبارك فيكي يا وش الخير والهنا، ربنا يكرمك.. نفسي أوصل للفنان هاني شاكر. وأقوله كل سنة وأنت طيب، وربنا يجعلها سنة حلوة عليك.. ومتشكرة وحقك عليا وحمو أخوك.. وربنا يجعلها سنة مفترجة علينا وعليك".

وواصلت :"هم وانزاح.. لو كنت أطول هاني شاكر وأوصله واشكره، كنت عملت كدا.. الحمدالله.. الفنان هاني شاكر قلبه طيب وابن حلال.. ربنا يبارك في صحته وعافيته.. وإن شاء الله اللى جاي أحلى من اللى راح".

أصدرت نقابة الموسيقيين، بيانًا صحفيًا، كشف فيه نقيب الموسيقيين عن قبول اعتذار حمو بيكا، وجاء البيان كالتالى، "فى ضوء الحكم الصادر من محكمة الدخيله بحبس حموبيكا سنتين مع الشغل لتهديده لنقابة المهن الموسيقية باقتحامها وسب السادة أعضاء مجلس النقابة، وتجاوزه بالقول فى حق أمير الغناء الفنان هانى شاكر، وقد تقدم بيكا باعتذار مكتوب، وسجل فيديو ونشره على صفحته يعتذر لأعضاء مجلس إدارة النقابة والفنان هانى شاكر عن تجاوزه السابق، وقد قبل السيد النقيب والساده أعضاء المجلس الإعتذار وكلف سيادته الأستاذ ياسر قنطوش المحامى بالتنازل عن الدعوى حفاظآ على مستقبله ومستقبل أسرته".

ومن جانبه، قال مطرب المهرجانات حمو بيكا: "أنا النهاردة كنت فى نقابة المهن الموسيقية، واعتذرت للأستاذ هانى شاكر وأعضاء المجلس، وأنا النهاردة مع المستشار ياسر قنطوش محامى نقابة المهن الموسيقية اللى كان عاملى القضية والحمد لله تم التصالح، وأنا بحب أطمن أهلى وناسى، وكمان أستاذ ياسر بلدياتنا ووقف جنبى وساعدنى، وأنا بشكر النقيب هانى شاكر وأعضاء المجلس.
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