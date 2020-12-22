بمشاركة رونالدو .. فيورنتينا يقسو على يوفنتوس بثلاثية نظيفة في الدوري الإيطالي

وشهد الشوط الأول مشادات كبيرة ، حيث تحصل كوادردو لاعب نادي يوفنتوس على بطاقة حمراء مباشرة أثر تدخل عنيف على أحد لاعبي فيورنتينا في الدقيقة 18 .





وجاء الهدف الأول مبكرًا في بداية الشوط الأول في الدقيقة الثالثة عن طريق دوسان فالهوفيتش مهاجم فريق فيورنتينا .





وفي الشوط الثاني ، يجل الكس ساندرو مدافع يوفنتوس هدف بالخطأ في مرماه في الدقيقة 76 ، ثم أحرز مارتن كايريس الهدف الثالث لفيورنتينا في الدقيقة 81 من عمر المباراة





وبدء يوفينتوس كالتالي :.





حراسة المرمى: تشيزني.





خط الدفاع: كوادرادو، ساندرو، دي ليخت، بونوتشي.





خط الوسط: ماكيني، بيتانكور، رامسي، كيزا.





خط الهجوم: كريستيانو رونالدو، باولو ديبالا.





مقاعد بدلاء يوفنتوس





بوفون، بنسوليو، كيليني، دانيلو، دراجوسين، فرابوتا، بيرنارديسكي، بورتانوفا، كولوسيفسكي، ديبالا، دا جارسا.





وبهذه النتيجة ، يحتل فريق يوفنتوس المركز الرابع من ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 24 نقطة ، بينما يحتل فريق فيورنتينا المركز الخامس عشر برصيد 14 نقطة .