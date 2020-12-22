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أخبار العالم

سوريا تسجل 124 إصابة جديدة و9 وفيات بـ كورونا

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 11:53 م
سوريا تسجل 124 إصابة
سوريا تسجل 124 إصابة جديدة و9 وفيات بـ كورونا
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شيماء مصطفى

أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم الثلاثاء، الحصيلة اليومية لإصابات ووفيات فيروس كورونا "كوفيد 19" خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبحسب وكالة الأنباء السورية "سانا"، سجلت وزارة الصحة في سوريا 124 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد -19"،

وبذلك يرتفع إجمالي الحالات المؤكدة المصابة في سوريا إلى 10 آلاف و442 إصابة منذ بدء تفشي الوباء.

كما سجلت الوزارة 9 حالة وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 630 حالة.

كما شفيت ٥٠ حالة مصابة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد حالات التعافي في البلاد إلى 4885.
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