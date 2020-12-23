بعد توقيع اتفاقيات تاريخية .. نتنياهو يدعو ملك المغرب لزيارة إسرائيل

قال أوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي إن ممثلي، إسرائيل والمغرب، وقعا اتفاقيات حول الإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمية والتعاون في قضايا المياه والتعاون في التمويل والاستثمار والتعاون في مجال الطيران المدني والرحلات المباشرة بين البلدين.





وأضاف عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قائلا:"دعا رئيس مجلس الأمن القومي يائير بن شبات، نيابة عن رئيس الوزراء نتنياهو، الملك (محمد السادس) لزيارة إسرائيل".





وتابع:"خلال اجتماعهم الذي عقد باللغة المغربية العربية، ناقشوا العلاقات بين البلدين. قال الملك محمد السادس إنه يفضل العلاقات العميقة والكاملة وطويلة الأمد".





وكان الملك محمد السادس اسقبل مستشار الأمن القومي ورئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، مائير بن شبات، نيابة عن نتنياهو، في قصره بالرباط، إلى جانب المستشار الرئاسي الأمريكي جاريد كوشنر.





وضم الوفد الأمريكي الإسرائيلي رفيع المستوى أيضا الممثل الأمريكي الخاص للمفاوضات الدولية أفراهم بيركوفيتش.





ورافق ولي العهد المغربي الأمير مولاي الحسن الملك محمد السادس خلال الاجتماع.