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فن

أحمد خالد موسي يروج لـ «30 مارس» بـ أفيش الفيلم .. شاهد

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 02:31 ص
فيلم 30 مارس
فيلم 30 مارس
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محمد بدران
روَّج المخرج أحمد خالد موسي لفيلمه الجديد "30 مارس" المقرّر عرضه قريبًا بجميع دور العرض وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

ونشر أحمد خالد أفيش الفيلم الذي يتصدّره النجم أحمد الفيشاوي وخالد الصاوي ودينا الشربيني وأحمد خالد صالح وصبري فواز وأسماء ابو اليزيد وعلق قائلا "30 مارس".

وكشف المخرج احمد خالد موسي  في تصريح تلفزيوني تفاصيل فيلم "30 مارس" الذي تدور أحداثه حول جريمة قتل وقعت في ظروف غامضة، تجعل البطل يدخل في لغز يجب أن يجد له حلا.

الفيلم من إخراج أحمد خالد موسى، وينتمى العمل إلى نوعية السيكو دراما، ومن تأليف حميد المدني وإنتاج راني مسحال وبطولة كل من احمد الفيشاوي ودينا الشربيني وخالد الصاوي وإنجي المقدم وأسماء ابو اليزيد وندى موسى وصبري فواز ومحمد شاهين ومحمد جمعة ومحمد على رزق وأحمد خالد صالح.

الفيلم يشرف على إنتاجه ابراهيم حرفوش ومشرف عام ريمون رمسيس. وتنتجه شركة دانا للإنتاج والتوزيع الفني.


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