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أخبار العالم

ترامب يعفو عن 15 شخصًا بينهم متهمون في "التدخل الروسي" وحراس من "بلاك ووتر"

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 02:54 ص
ترامب يصدر عفوا رئاسيا
ترامب يصدر عفوا رئاسيا عن 15 شخصا
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قسم الخارجي
أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سلسلة قرارات بالعفو عن 14 شخصًا، بينها عفو رئاسي عن المستشار السابق بحملته الانتخابية جورج بابادوبولوس.

وكان جورج بابادوبولوس متهما بالكذب على مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" بشأن تواطؤ محتمل مع روسيا للتأثير على نتائج الانتخابات الأمريكية عام 2016.

واعترف بابادوبولوس البالغ 31 عاما بالكذب على المحققين بشأن توقيع اجتماعه مع وسطاء يعملون لصالح روسيا.
  
كما أصدر ترامب عفوا رئاسيا عن أليكس فان دير زوان، صهر الملياردير الروسي الألماني خان. والمحكوم عليه بالسجن لمدة 30 يومًا وغرامة 20 ألف دولار بتهمة الكذب على المحقق الخاص روبرت مولر.

وسبق أن عفا ترامب عن 15 شخصا بينهم 3 نواب جمهوريين سابقين، كما خفف بعض الأحكام الصادرة على 5 متهمين آخرين.

وشمل العفو الرئاسي 4 حراس من شركة الأمن العسكرية الخاصة "بلاك ووتر" متهمين بقتل مدنيين في العراق.

وسبق أن أدين مجموعة من حراس أمن شركة بلاك ووتر العسكرية الأمريكية بارتكاب جرائم قتل أودت بحياة مدنيين عزل في بغداد عام 2007.

ومن المتوقع أن يصدر ترامب سلسلة جديدة من قرارات العفو الرئاسي للمقربين منه، قبل مغادرة منصبه رسميا في 20 يناير المقبل.
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