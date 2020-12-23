ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

تحويل قصر العينى إلى مستشفى عزل لمواجهة فيروس كورونا

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 09:11 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
Advertisements
مريم عزت - احمد الشاهد
أكد الدكتور محمود علم الدين المتحدث الرسمى باسم جامعة القاهرة أن هناك تجهيزات تتم فى مستشفى القصر العينى بالكامل تمهيدًا لتحويله إلى مستشفى لعزل مصابى فيروس كورونا المستجد، وذلك فى ظل الزيادة الكبيرة فى أعداد المصابين.

وأضاف علم الدين، فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن التجهيزات تتم منذ فترة زمنية كبيرة وتم تحويل جزء بالفعل إلى منطقة عزل لمواجهة الموجة الثانية واستقبال الحالات التى تتزايد يوما بعد يوم.

ذكر أن مستشفى الفرنساوي صرح طبي عملاق يضم 18 غرفة عمليات منها 14 غرفة مخصصة لإجراء الجراحات في التخصصات المختلفة، وبها عدد 2 غرفة عمليات ملحقة بالطواريء وهي مخصصة لإجراء العمليات الطارئة، وأضيف إليها مؤخرًا عمليات اليوم الواحد، كما يوجد بها عدد 2 غرفة عمليات بالدور التاسع مخصصة لجراحات النساء والتوليد، بالإضافة إلى وحدات التعقيم.

كما يضم مستشفى الفرنساوي عدد 9 رعايات مركزة بإجمالي عدد أسره 124 سريرا في مختلف التخصصات والتي تشمل: رعاية السكتة الدماغية - رعاية أمراض الكبد والغيبوبة الكبدية - رعاية ما بعد العمليات الجراحية - رعاية أمراض القلب - رعاية جراحة القلب - رعاية مرضى الأمراض الصدرية - رعاية الأطفال المبتسرين - رعاية جراحة القلب والصدر للأطفال.

ويقدم مستشفى الفرنساوي العديد من الخدمات الطبية المختلفة في أقسام متعددة منها: الطواريء والاستقبال - الأشعة والتصوير الطبي - المعامل المركزية - العيادات الخارجية - الفحص الشامل - بنك الدم - العلاج الطبيعي - علاج السموم - مناظير الجهاز الهضمي والكبد والقنوات المرارية - قسطرة القلب - الغسيل الكلوي - زراعة الكلى - مكافحة العدوى - الصيدليات - التغذية الوريدية - الصيدلة الإكلينيكية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

جمعة والخشت يفتتحان وحدات علاج السكر والغدد والجراحات بمستشفيات أبو الريش للأطفال

عوض تاج الدين : تطوير وتجهيز وحدة رعاية الصدر بمستشفيات جامعة عين شمس

بعد توجيهات الرئيس بتنفيذها.. كل ما تريد معرفته عن مشروع تطوير قصر العيني

بأحدث الأجهزة العالمية.. تجهيز قسم للعزل بمستشفى قصر العيني الفرنساوي

رئيس جامعة القاهرة يعلن تجهيز قسم للعزل بمستشفى قصر العيني الفرنساوي

ترشيحاتنا

في ذكرى وفاتها الـ 38.. أبرز المعلومات عن ملك الجمل

دعاء لأبي المتوفى.. يغفر الله له ويضيء قبره

بعد إغلاق الحدود.. السعودية تكشف حقيقة رصد إصابات بسلالة كورونا الجديدة

إيقاف شرطي فرنسي عن العمل بسبب إهانة مواطن مصري.. فيديو

كارثة أمريكية خلال 2020.. الولايات المتحدة تسجل أعلى نسبة قتلى في تاريخها بسبب كورونا

ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة على بلد الوليد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أودي RS3 سبورت باك وسيدان الجديدة موديل2021

3 خطوات لغسيل سيارتك لـ أفضل مظهر.. صور

ملابس بآلاف الجنيهات.. كلب يعيش أميرًا في منزل امرأة.. صور