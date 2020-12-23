تحويل قصر العينى إلى مستشفى عزل لمواجهة فيروس كورونا

أكد الدكتور محمود علم الدين المتحدث الرسمى باسم جامعة القاهرة أن هناك تجهيزات تتم فى مستشفى القصر العينى بالكامل تمهيدًا لتحويله إلى مستشفى لعزل مصابى فيروس كورونا المستجد، وذلك فى ظل الز يادة الكبيرة فى أعداد المصابين.





وأضاف علم الدين، فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن التجهيزات تتم منذ فترة زمنية كبيرة وتم تحويل جزء بالفعل إلى منطقة عزل لمواجهة الموجة الثانية واستقبال الحالات التى تتزايد يوما بعد يوم.





ذكر أن مستشفى الفرنساوي صرح طبي عملاق يضم 18 غرفة عمليات منها 14 غرفة مخصصة لإجراء الجراحات في التخصصات المختلفة، وبها عدد 2 غرفة عمليات ملحقة بالطواريء وهي مخصصة لإجراء العمليات الطارئة، وأضيف إليها مؤخرًا عمليات اليوم الواحد، كما يوجد بها عدد 2 غرفة عمليات بالدور التاسع مخصصة لجراحات النساء والتوليد، بالإضافة إلى وحدات التعقيم.

كما يضم مستشفى الفرنساوي عدد 9 رعايات مركزة بإجمالي عدد أسره 124 سريرا في مختلف التخصصات والتي تشمل: رعاية السكتة الدماغية - رعاية أمراض الكبد والغيبوبة الكبدية - رعاية ما بعد العمليات الجراحية - رعاية أمراض القلب - رعاية جراحة القلب - رعاية مرضى الأمراض الصدرية - رعاية الأطفال المبتسرين - رعاية جراحة القلب والصدر للأطفال.

ويقدم مستشفى الفرنساوي العديد من الخدمات الطبية المختلفة في أقسام متعددة منها: الطواريء والاستقبال - الأشعة والتصوير الطبي - المعامل المركزية - العيادات الخارجية - الفحص الشامل - بنك الدم - العلاج الطبيعي - علاج السموم - مناظير الجهاز الهضمي والكبد والقنوات المرارية - قسطرة القلب - الغسيل الكلوي - زراعة الكلى - مكافحة العدوى - الصيدليات - التغذية الوريدية - الصيدلة الإكلينيكية.



