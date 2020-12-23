قانون مكافحة الغش ينتظر من يخل بالامتحانات.. الأبرز في "نشرة صباح البلد"

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الأربعاء مع أبرز عناوين، ومانشيتات الصحف المحلية، والقومية ، التي جاءت في عدد اليوم.
الأهرام:
مدبولي: استراتيجية ضبط النمو السكاني تستهدف الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري
اليوم السابع:
- وزيرة الصحة تشدد على ضرورة الالتزام بتطبيق بروتوكولات علاج أعراض كورونا المحدثة
- التعليم يؤكد تطبيق قانون مكافحة الغش لمن يخل بامتحانات الترم أو بصور أسئلة
صدى البلد الإخباري
- بمشاركة 100 شركة من البلدين انعقاد المنتدى المصري الزامبي للأعمال
موقع مصراوي:
- المشروعات القومية المصرية تحصد جوائز العام فى مجال أفضل المشروعات الهندسية بالشرق الاوسط .
أخبار اليوم:
غدًا.. انطلاق معسكر اتكلم لأبناء المصريين بالسعودية والكويت .
المصري اليوم:
وزير الخارجية: حقوق الإنسان ضمن الاستراتيجية التنموية للدولة وملتزمون بحمايته
الشروق :
- الهجرة : إجمالي المسجلين باستمارة العالقين بلغ 1485 حتى الآن .
الجمهورية :
- الصحة : تسجيل 788 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 37 حالة وفاة .
موقع يلا كورة :
- بطل إفريقيا يبدأ مشوار " العاشرة " بتحد لاسهل أمام سونيديب .
سكاى نيوز :
وصفها بالعار : ترامب يرفض خطة الكونغرس لإنعاش الاقتصاد .