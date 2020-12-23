قانون مكافحة الغش ينتظر من يخل بالامتحانات.. الأبرز في "نشرة صباح البلد"

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الأربعاء مع أبرز عناوين، ومانشيتات الصحف المحلية، والقومية ، التي جاءت في عدد اليوم.





الأهرام:

مدبولي: استراتيجية ضبط النمو السكاني تستهدف الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري





اليوم السابع:

- وزيرة الصحة تشدد على ضرورة الالتزام بتطبيق بروتوكولات علاج أعراض كورونا المحدثة

- التعليم يؤكد تطبيق قانون مكافحة الغش لمن يخل بامتحانات الترم أو بصور أسئلة





صدى البلد الإخباري





- بمشاركة 100 شركة من البلدين انعقاد المنتدى المصري الزامبي للأعمال





موقع مصراوي:

- المشروعات القومية المصرية تحصد جوائز العام فى مجال أفضل المشروعات الهندسية بالشرق الاوسط .





أخبار اليوم:

غدًا.. انطلاق معسكر اتكلم لأبناء المصريين بالسعودية والكويت .





المصري اليوم:

وزير الخارجية: حقوق الإنسان ضمن الاستراتيجية التنموية للدولة وملتزمون بحمايته





الشروق :

- الهجرة : إجمالي المسجلين باستمارة العالقين بلغ 1485 حتى الآن .





الجمهورية :

- الصحة : تسجيل 788 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 37 حالة وفاة .





موقع يلا كورة :

- بطل إفريقيا يبدأ مشوار " العاشرة " بتحد لاسهل أمام سونيديب .

سكاى نيوز :

وصفها بالعار : ترامب يرفض خطة الكونغرس لإنعاش الاقتصاد .



