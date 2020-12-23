ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

قانون مكافحة الغش ينتظر من يخل بالامتحانات.. الأبرز في "نشرة صباح البلد"

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 09:12 ص
التعليم يؤكد تطبيق
التعليم يؤكد تطبيق قانون مكافحة الغش
Advertisements
ريهام فيكتور
استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الأربعاء مع أبرز عناوين، ومانشيتات الصحف المحلية، والقومية ، التي جاءت في عدد اليوم.

الأهرام:
مدبولي: استراتيجية ضبط النمو السكاني تستهدف الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري

اليوم السابع:
- وزيرة الصحة تشدد على ضرورة الالتزام بتطبيق بروتوكولات علاج أعراض كورونا المحدثة
- التعليم يؤكد تطبيق قانون مكافحة الغش لمن يخل بامتحانات الترم أو بصور أسئلة

صدى البلد الإخباري

- بمشاركة 100 شركة من البلدين انعقاد المنتدى المصري الزامبي للأعمال

موقع مصراوي: 
- المشروعات القومية المصرية تحصد جوائز العام فى مجال أفضل المشروعات الهندسية بالشرق الاوسط .

أخبار اليوم:
غدًا.. انطلاق معسكر اتكلم لأبناء المصريين بالسعودية والكويت .

المصري اليوم:
وزير الخارجية: حقوق الإنسان ضمن الاستراتيجية التنموية للدولة وملتزمون بحمايته

الشروق :
- الهجرة : إجمالي المسجلين باستمارة العالقين بلغ 1485 حتى الآن .

الجمهورية :
- الصحة : تسجيل 788 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 37 حالة وفاة .

موقع يلا كورة : 
- بطل إفريقيا يبدأ مشوار " العاشرة " بتحد لاسهل أمام سونيديب .
سكاى نيوز : 
وصفها بالعار : ترامب يرفض خطة الكونغرس لإنعاش الاقتصاد .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

العنانى و50 سفيرًا يشهدون افتتاح أحد مشروعات السياحة الخدمية.. يتصدر نشرة اخبار صباح البلد

السيسي: التطبيع بين المغرب وإسرائيل يحقق مزيدا من الاستقرار في منطقتنا..يتصدر نشرة صباح البلد..فيديو

تعاون الإنتاج الحربي والتنمية المحلية.. أبرز مانشيتات "صباح البلد"

ترشيحاتنا

طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة 4 من الزمالك بـ كورونا.. ومحمود علاء يجري مسحة لأسرته

الأرصاد: سحب تغطي أنحاء الجمهورية وتوقعات بسقوط أمطار خفيفة.. شاهد

هل يجوز إخراج زكاة المال من الزوجة لزوجها الفقير؟.. الإفتاء تجيب.. فيديو

Xiaomi Mi 10i .. شاومي تستعد لإطلاق أرخص هاتف في تاريخها

مختلفة عن السلالة البريطانية.. اكتشاف نسخ جديدة من فيروس كورونا

اقتصاد الإمارات.. قرار هام بشأن تداول وبيع المعسل والسجائر الكهربائية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أودي RS3 سبورت باك وسيدان الجديدة موديل2021

3 خطوات لغسيل سيارتك لـ أفضل مظهر.. صور

ملابس بآلاف الجنيهات.. كلب يعيش أميرًا في منزل امرأة.. صور