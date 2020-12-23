علاقات سيئة.. دبلوماسي روسي: موسكو لا تتوقع أي شيء جيد من بايدن

نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر دبلوماسي روسي قوله، اليوم الثلاثاء، إن موسكو لا تتوقع "أي شيء جيد" من إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.





يأتي ذلك وسط إثارة المخاوف بشأن تأثر العلاقات الأمريكية الروسية سلبًا في عهد بايدن مثلما حدث مع سلفه السابق دونالد ترامب، حيث أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق خلال المؤتمر السنوي الكبير، عن أمله في أن يقوم الرئيس الأمريكي المنتخب بحل المشكلات في العلاقات الروسية الأمريكية.





وأشار الرئيس الروسي إلى أن"هناك محاولات مستمرة دائما لاتهام روسيا أنها تتدخل بالانتخابات الرئاسية في أمريكا وهي من ساعدت بتفوق ترامب على كلينتون".





وعن العلاقات بين موسكو وواشنطن قال بوتين: "العلاقات بين الدولتين أصبحت رهينة السياسة الأمريكية ونحن نسعى لإعادة العلاقات السابقة".





وأضاف: "هناك فائز جديد في واشنطن ونحن وجهنا التهاني له بالفوز وفي النهاية هذا الأمر هو شأن داخلي أمريكي".





يأتي ذلك أيضًا، بعدما اتهمت أمريكا، روسيا بأنها المسؤولة عن عن الهجمات السيبرانية التي تعرضت لها مؤخرا وزارات وإدارات أمريكية مختلفة.





وقال بايدن، إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، والمدعي العام ويليام بار أعلنا في وقت سابق "تورط روسيا".



