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رياضة

الأهلي يستهل مشوار الدفاع عن لقبه الأفريقي أمام سونيديب بطل النيجر اليوم

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 09:26 ص
الأهلي
الأهلي
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عبدالحكيم أبوعلم
يستهل الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مشواره في الدفاع عن لقبه دوري أبطال أفريقيا بمواجهة سونيديب بطل النيجر في ذهاب دور الـــ32 لدوري أبطال أفريقيا، وكان الفريق الأحمر قد حصد لقب الأميرة السمراء على حساب الزمالك بالفوز القاتل 2-1 في المواجهة التي جرت بإستاد القاهرة 27 نوفمبر الجاري.

ويبدأ الأهلي مشواره من العاصمة نيامي بمواجهة فريق ربما يبدو تاريخه الكروي جديد، لكن الأهلي يدخل تلك المواجهة مكبل الغيابات القوية ولعل أبرزها غياب المدير الفني الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني الذي تعرض للإصابة بفيروس كورونا وتم عزله في أحد المستشفيات الخاصة.

كما يغيب عمرو السولية ورامي ربيعة ومحمد مجدي أفشه بسبب إيجابية عينة كورونا أيضًا وخضعوا للعزل وكذلك حسين الشحات وجونيور أجايي وناصر ماهر للإصابة الطويلة ومروان محسن لرغبته في الرحيل وطلبه الرحيل للإعارة إلي فريق إنبي لعدم تحمله النقد الشديد الذي يتعرض له.

 ورغم أن أغلب المتابعين يرون أن الفارق كبير بين الطرفين وأن الكفة ستميل لمصلحة الأهلي، لكن تلوح في الأفق موقف المنافس التقليدي الزمالك حيث خرج أمام فريق غير مصنف في أي بطولة وهو ولايتا ديتشا في دور الـــ32 بالكونفدرالية حين لم يضع المنافس في مكانه الحقيقي وهي أن كرة القدم لا تعترف سوى بالملعب فقط.

ولم تتوقف الصعوبات عند غياب المدير الفني للأهلي وعدد كبير من لاعبيه ولكنها وصلت للملعب الذي ستقام عليه مباراة اليوم الرابعة عصرًا ، حيث أن معظم أعضاء البعثة اشتكوا منه وهناك مخاوف شديدة منم تعرض البعض للإصابة.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تعيين طاقم حكام غاني للمباراة يضم دانيال لاريا وبول كودزو وكواسي أشامبونج وأداري عبد اللطيف، وكان يوم أمس قد خاض الفريق الأحمر مرانه الأخير علي ملعب المباراة والذي جاء خفيفًا تجنبًا للإصابات بسبب أرضية الملعب.

وعقد بيتسو موسيماني المدير الفني المتواجد في القاهرة محاضرة مع لاعبيه عبر تقنية الفيديو شرح فيها نقاط القوة والضعف في المنافس ، كما كان متواجدًا في شرح مساعده كيفن جونسون للاعبين لبعض النقاط.

ومن المقرر أن يخوض الفريق الأحمر المباراة بتشكيل مكون من محمد الشناوي في حراسة المرمي وأمامه محمد هاني وياسر ابراهيم( بدر بانون) وأيمن أشرف وعلي معلول وحمدي فتحي واليو ديانج ومحمود كهربا وطاهر محمد طاهر وجيرالدو ومحمد شريف.
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