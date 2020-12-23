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رياضة

منتخب الكرة النسائية يواجه لبنان وديا استعدادا للتصفيات الأفريقية والمونديال

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 09:42 ص
صدى البلد
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يسرى غازى
يلتقى اليوم الأربعاء منتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 عاما بقيادة أحمد رمضان نظيره اللبناني فى أولى اللقاءات الودية الدولية لفراعنة النسائية ضمن الاستعدادات لتصفيات الأمم الأفريقية وكأس العالم.

ويخزض منتخب فراعنة النسائية وتم مباراته الودية الاولى أمام لبنان على ملعب استاد اتحاد الشرطة الرياضى بالعباسية فى الساعة الواحدة ظهر اليوم الأربعاء.

ومن المقرر ان تقام المباراة الودية الثانية على استاد بتروسبورت يوم السبت المقبل فى تمام الساعة الثانية ظهرا.

كان منتخب مصر للكرة النسائية دون ال 20 عام بقيادة أحمد رمضان المدير الفني أدى مرانه الاخير ضمن معسكره المغلق استعدادا  لمواجهة منتخب لبنان اليوم الاربعاء في المباراة الودية الاولي التي ستجمع المنتخبين علي استاد اتحاد الشرطة الرياضي في الواحدة ظهرا ضمن الاستعدادات لتصفيات الامم الافريقية وكأس العالم .

وعقب المران القي احمد رمضان والجهاز المعاون محاضرة  فنية علي اللاعبات شرح خلالها طريقة اللاعب ومهام كل لاعبة في مباراة اليوم وطالبهن بالتركيز الشديد وتقديم أداء قوي وتحقيق أقصي استفادة من اللقاء .

كما ادي منتخب لبنان مرانه تحت قيادة هاغوب ديمرجيان المدير الفني الذي أكد أن فريقه سيخوض مباراة قوية أمام المنتخب المصري .

ويستعد منتخب لبنان لخوض تصفيات بطولة  الامم الاسيوية وبطولة غرب آسيا .
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