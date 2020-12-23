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أستاذ فيروسات: لا يوجد سلالة جديدة لفيروس كورونا ولكنه يتحور.. فيديو

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 10:10 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
قال الدكتور كريم السويدى، أستاذ الفيروسات، إن فيروس كورونا له طرق للتحور كثيرة مختلفة، لافتا الى ان فيروس كورونا أصبح سريع الانتشار فى الأشهر الماضى، مؤكدًا أنه لايوجد سلالة جديدة للفيروس ولكنه يتحور.

وأضاف الدكتور كريم السويدى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " هذا الصباح" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز" أن فيروس كورونا يتكاثر ويضرب الجهاز المناعى ويؤثر على الخلايا، منوهًا أن نسبة العدوى بالفيروس زادت 7 أضعاف النسبة السابقة.

وتابع أن فيروس كورونا مثله مثل فيروس الأنفلونزا او h1n1 أو غيرها من الفيروسات تتحور على فترات مختلفة، مشيرًا إلى أنه يجب ان نغير من السلوك المجتمعى ونتبع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيورس كورونا.

وأوضح أن التحور الجديد للفيروس يجعله يدخل على الجهاز المناعى سريعًا ويصيبه، مضيفًا أن الفيروس المتحور أصبح يصيب الأطفال، ولكن معظم أعراض الاصابات خفيفة.

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