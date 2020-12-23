محافظ الشرقية: جار تنفيذ 17 مشروعا بقطاع الطرق والكباري بتكلفة مليار و554 مليون جنيه

تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مع المهندس أحمد فوزي، مدير مديرية الطرق، نسب تنفيذ مشروعات الرصف الجارية بمركز ومدينة منيا القمح، مشيرًا إلى أنه جار تنفيذ 17 مشروعا بقطاع الطرق والكباري بنطاق المحافظة بطول 192.1 كم وبتكلفة مليار و554 مليون جنيه للوصول إلى بنية تحتيه سليمة ورفع كفاءة الطرق بمختلف المراكز ‏والمدن بهدف تقليل الكثافة المرورية والحد من الحوادث والحفاظ على أرواح المواطنين.





وكلف المحافظ، مدير مديرية الطرق بإلزام الشركات المسند لها تنفيذ تلك الأعمال بالالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من جميع الأعمال مع مراعاة الجودة في العمل طبقًا للمواصفات المحددة ووضع الحلول العاجلة لأي صعوبات قد تعترض أعمال التنفيذ وتسليم المشروعات ودخولها الخدمة الفعلية في الموعد المحدد لتعود بالنفع والفائدة علي المواطنين، مؤكدا ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الفيروسات المعدية حفاظا على صحة وسلامة الجميع.





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من جانبه، أوضح المهندس أحمد فوزي، مدير مديرية الطرق، أنه جار تنفيذ أعمال رصف وتوسعة بشارعي سيد مرعي وسعد زغلول بطول 5 كم وبتكلفة 10 ملايين و310 آلاف جنيه، مشيرًا إلى أن الأعمال تشمل رفع الجزيرة الوسطى وتكسير الأسفلت القديم ووضع طبقات أساس جديدة وإنشاء جزيرة أخرى بشكل جمالي، وبلغت نسبة تنفيذ الأعمال حوالي 60٪ وأعمال رصف وازدواج الطريق الدائري بمنيا القمح، والذي يبدأ من أول طريق بنها منيا القمح وصولًا لمدخل المدينة بطول 2 كيلو و700 متر وبعرض 10 أمتار لكل اتجاه بتكلفة 20 مليون جنيه.

وقال مدير مديرية الطرق إنه جار رصف طريق منيا القمح / ميت جابر / بلبيس بنطاق مركزي منيا القمح وبلبيس بطول 6 كم وبتكلفة 15 مليونا و820 ألف جنيه، حيث بلغت نسبة تنفيذ أعمال الرصف 60% ورصف طريق منيا القمح / مشتول السوق بنطاق مركزي منيا القمح مشتول السوق بطول 3 كم، وبتكلفة 8 ملايين و30 ألف جنيه، حيث بلغت نسبة تنفيذ أعمال الرصف 80%، مؤكدًا أن العمل يسير على قدم وساق للانتهاء من جميع الأعمال ودخول الطرق الخدمة الفعلية طبقا للجدول الزمني المحدد لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.