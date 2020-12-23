ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ الشرقية: جار تنفيذ 17 مشروعا بقطاع الطرق والكباري بتكلفة مليار و554 مليون جنيه

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 10:54 ص
الإجراءات الكفيله
الإجراءات الكفيله بالرصف للمراكز
Advertisements
محمد الطحاوي

تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مع المهندس أحمد فوزي، مدير مديرية الطرق، نسب تنفيذ مشروعات الرصف الجارية بمركز ومدينة منيا القمح، مشيرًا إلى أنه جار تنفيذ 17 مشروعا بقطاع الطرق والكباري بنطاق المحافظة بطول 192.1 كم وبتكلفة مليار و554 مليون جنيه للوصول إلى بنية تحتيه سليمة ورفع كفاءة الطرق بمختلف المراكز ‏والمدن بهدف تقليل الكثافة المرورية والحد من الحوادث والحفاظ على أرواح المواطنين.


وكلف المحافظ، مدير مديرية الطرق بإلزام الشركات المسند لها تنفيذ تلك الأعمال بالالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من جميع الأعمال مع مراعاة الجودة في العمل طبقًا للمواصفات المحددة ووضع الحلول العاجلة لأي صعوبات قد تعترض أعمال التنفيذ وتسليم المشروعات ودخولها الخدمة الفعلية في الموعد المحدد لتعود بالنفع والفائدة علي المواطنين، مؤكدا ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الفيروسات المعدية حفاظا على صحة وسلامة الجميع.


اقرأ أيضا:

وكيل صحة الشرقية يتفقد المواقع المناسبة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا


من جانبه، أوضح المهندس أحمد فوزي، مدير مديرية الطرق، أنه جار تنفيذ أعمال رصف وتوسعة بشارعي سيد مرعي وسعد زغلول بطول 5 كم وبتكلفة 10 ملايين و310 آلاف جنيه، مشيرًا إلى أن الأعمال تشمل رفع الجزيرة الوسطى وتكسير الأسفلت القديم ووضع طبقات أساس جديدة وإنشاء جزيرة أخرى بشكل جمالي، وبلغت نسبة تنفيذ الأعمال حوالي 60٪ وأعمال رصف وازدواج الطريق الدائري بمنيا القمح، والذي يبدأ من أول طريق بنها منيا القمح وصولًا لمدخل المدينة بطول 2 كيلو و700 متر وبعرض 10 أمتار لكل اتجاه بتكلفة 20 مليون جنيه.

 

وقال مدير مديرية الطرق إنه جار رصف طريق منيا القمح / ميت جابر / بلبيس بنطاق مركزي منيا القمح وبلبيس بطول 6 كم وبتكلفة 15 مليونا و820 ألف جنيه، حيث بلغت نسبة تنفيذ أعمال الرصف 60% ورصف طريق منيا القمح / مشتول السوق بنطاق مركزي منيا القمح مشتول السوق بطول 3 كم، وبتكلفة 8 ملايين و30 ألف جنيه، حيث بلغت نسبة تنفيذ أعمال الرصف 80%، مؤكدًا أن العمل يسير على قدم وساق للانتهاء من جميع الأعمال ودخول الطرق الخدمة الفعلية طبقا للجدول الزمني المحدد لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بتكلفة 13 مليونا و200 ألف جنيه.. الانتهاء من رصف طريق جسر طراد النيل بالرحمانية

يحدث في البحيرة.. رصف 5 طرق بمركز الدلنجات لتحسين كفاءة الطرق

بتكلفة 15 مليون جنيه.. تنفيد أعمال رصف طريق بلبيس -ميت جابر منيا القمح

لتحسين كفاءة الطرق.. رصف 8 طرق بقرى مراكز البحيرة

بـ 192 مليون جنيه.. مشروعات الخطة الموحدة لأعمال الرصف بالشرقية

225 مليون جنيه لرصف الطرق المحلية بمراكز ومدن الشرقية

ترشيحاتنا

الطوارئ الصحية لن ترحم أحدا.. حبس فوري وغرامة 4 آلاف جنيه لمخالفي كورونا

صندوق تطوير العشوائيات: 1.25 مليون مواطن يعيشون في 357 منطقة غير آمنة

رفضته فانتقم منها بطريقة جنونية.. تفاصيل قتل فتاة انجليزية على يد حبيبها

فى عيد ميلاده.. تعرف على عدد زيجات سلطان الطرب جورج وسوف

هالة صدقي تشارك جمهورها ماذا فعلت في منزلها.. شاهد

بعد التعاقد مع الدراويش.. طلعت يوسف لـ صدى البلد: الإسماعيلي سيعود لمكانته من جديد

Advertisements

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم 23 ديسمبر 2020

الطوارئ الصحية لن ترحم أحدا.. حبس فوري وغرامة 4 آلاف جنيه لمخالفي كورونا

تراجع كبير في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 23-12-2020

لإنقاذها من التوحد.. مجلس الدولة يلزم الصحة بتشكيل فريق طبي متكامل لعلاج طفلة

أكلت ضفادع وعندى 50 مطعما.. أبرز التصريحات المثيرة للجدل لـ محيى إسماعيل فى صاحبة السعادة

تهديدات بعقوبة قاسية.. ليفربول يظهر العين الحمراء لـ محمد صلاح.. خاص

موعد مباراة الأهلي وسونيديب اليوم في دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة

ارتفاع جديد .. أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء 23 ديسمبر 2020

"القوى العاملة" تحذر من مواقع إلكترونية مشبوهة للبحث عن عمل بالإمارات

أخبار الرياضة | جيرالدو يهدد الأهلي.. 4 إصابات جديدة في الزمالك بـ كورونا.. حقيقة تأجيل مباراة القمة

رمضان مشدود أوي.. شوبير يعلق على أداء ثلاثي الأهلي مع بيراميدز بعد مباراته فى الكونفيدرالية

مختلفة عن السلالة البريطانية.. اكتشاف نسخ جديدة من فيروس كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القائمة الكاملة لأسعار سيتروين 2020 - 2021 في مصر

شاهد.. أودي RS3 سبورت باك وسيدان الجديدة موديل2021

3 خطوات لغسيل سيارتك لـ أفضل مظهر.. صور