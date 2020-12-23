قنديل وكيلًا لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية للدراسات العليا والبحوث

أصدر الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر ، قرارًا بتكليف الدكتور محمد حسن محمد قنديل، أستاذ الحديث وعلومه المساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات جامعة الأزهر بالإسكندرية للقيام بعمل وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.





تدرج وكيل الكلية الجديد في التعليم الأزهري، حتى حصل علي الشهادة الثانوية الأزهرية عام١٩٩٥م، وكان أول الجمهورية بالقسم الأدبي، والتحق بكلية أصول الدين بطنطا، وحصل على درجة ليسانس أصول الدين قسم الحديث وعلومه ١٩٩٩م، بتقدير: ممتاز مع مرتبة الشرف، وأول دفعته في جميع سنوات الدراسة بالجامعة، ثم التحق بالدراسات العليا وحصل على درجة التخصص (الماجستير) في الحديث وعلومه من كلية أصول الدين بالقاهرة ٢٠٠٥م، بتقدير: ممتاز، مع التوصية بطبع الرسالة على نفقة الجامعة وتداولها مع الجامعات الأخرى، ثم استكمل مشوار الدراسات العليا وحصل على درجة العالمية (الدكتوراه) في الحديث وعلومه من كلية أصول الدين بالقاهرة ٢٠١٢م، بتقدير: مرتبة الشرف الأولى، مع التوصية بطبع الرسالة على نفقة الجامعة وتداولها بين الجامعات.





من الجدير بالذكر أنه عُيِّن معيدا بقسم الحديث وعلومه بكلية أصول الدين والدعوة الإسلامية عام٢٠٠١م، ورُقِّيَ إلى درجة مدرس مساعد في نفس الكلية عام ٢٠٠٥م.، ونُقل بناء على طلبه مدرسًا مساعدًا بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية عام ٢٠٠٧م، ورُقِّيَ إلى درجة مدرس عام ٢٠١٢م، ثم رُقِّيَ إلى درجة أستاذ مساعد عام ٢٠١٩م.



