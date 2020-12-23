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محافظات

تطبيقًا للإجراءات الاحترازية.. محافظ كفر الشيخ يعقد اجتماعًا في حديقة الديوان العام .. صور

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 12:37 م
صدى البلد
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محمود زيدان
عقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، الأربعاء، أول اجتماع في إحدى حدائق الديوان العام، كأول تجربة لعقد الاجتماعات بعيدًا عن القاعات المغلقة؛ تطبيقا للإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي.

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة، ومحمد رأفت، معاون المحافظ للمشروعات، ورؤساء المراكز والمدن.

وحرص محافظ كفر الشيخ ورؤساء المراكز والمدن، وجميع المسئولين التنفيذيين المتواجدين في الاجتماع، على ارتداء الكمامات الطبية الواقية، والجلوس على كراسٍ متباعدة، في ضوء الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وناقش محافظ كفر الشيخ خلال الاجتماع الخطة الاستثمارية، ومعوقات استكمالها في كافة المجالات، مطلعًا على نسب التنفيذ في العديد من القطاعات الخدمية " الرصف ، الكهرباء ، الصرف الصحي ، وفي قطاع التربية والتعليم والصحة ".

 وشدد محافظ كفر الشيخ على سرعة الانتهاء من تنفيذ الخطة الاستثمارية ، للاستفادة من تلك الخدمات المقدمة للمواطنين ، وخاصة أعمال الرصف والتي شملت 117 طريق محلى وداخلي بأطوال 138 كيلو متر داخل محافظة كفر الشيخ، من أجل الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين وتيسير الحركة المرورية.

تطبيقًا للإجراءات الاحترازية.. محافظ كفر الشيخ يعقد اجتماعًا في حديقة الديوان العام .. صور
تطبيقًا للإجراءات الاحترازية.. محافظ كفر الشيخ يعقد اجتماعًا في حديقة الديوان العام .. صور
تطبيقًا للإجراءات الاحترازية.. محافظ كفر الشيخ يعقد اجتماعًا في حديقة الديوان العام .. صور
تطبيقًا للإجراءات الاحترازية.. محافظ كفر الشيخ يعقد اجتماعًا في حديقة الديوان العام .. صور
تطبيقًا للإجراءات الاحترازية.. محافظ كفر الشيخ يعقد اجتماعًا في حديقة الديوان العام .. صور
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