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أخبار العالم

عمليات قرصنة وابتزاز.. تحذير مهم من شرطة أبوظبي للمواطنين

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 12:00 م
الابتزاز الالكتروني
الابتزاز الالكتروني
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شيماء مصطفى
حذرت شرطة أبوظبي، اليوم الأربعاء، الجمهور من الوثوق بأشخاص مجهولين، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتزويدهم ببيانات أو معلومات أو صور شخصية قد تُستغل في عمليات الابتزاز الالكتروني.

ووفقًا لصحيفة "البيان" الإماراتية، طالبت شرطة أبو ظبي المواطنين بعدم الدخول الى مواقع مشبوهة، والحيطة والحذر عند التعامل مع أشخاص غرباء أو مجهولي الهوية، وعدم قبول التواصل معهم والوثوق بهم أو إرسال صور أو بيانات خاصة وحساسة.

كما شددت على عدم نشر الصور ومقاطع الفيديو الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى لا تتعرض للاختراق والقرصنة الإلكترونية، والاستيلاء عليها، واستخدامها من قبل ضعاف النفوس.
 
ودعت أولياء الأمور إلى متابعة أبنائهم وتوعيتهم لعدم قبول صداقات من قبل أشخاص غير معروفين، نظرًا لخطورة مشاركة صورهم وبياناتهم عبر مواقع الإنترنت والتواصل الاجتماعي والالعاب الالكترونية، وتوعيتهم بكيفية التصرف عند الوقوع في فخ الابتزاز.
 
وأكدت أهمية دور الإعلام في توعية الشباب بعدم نشر صورهم العائلية الخاصة أو مقاطع الفيديو في حسابات التواصل الاجتماعي أو حفظها على أجهزتهم الذكية، حيث يمكن اختراق تلك الأجهزة أو حسابات التواصل .
 
وأوضحت أن جرائم الابتزاز يتم تنفيذها بعدة طرق من أبرزها استدراج الأشخاص عن طريق إنشاء حسابات نسائية وهمية على منصات التواصل الاجتماعي هدفها في الظاهر التعارف وفي الباطن الابتزاز، وعند التعارف يتم فتح بث مباشر بالكاميرا وتصوير الضحية في وضع مخل بالآداب.

ولفتت إلى أنه بالرغم من وجود قانون وعقاب، إلا أن هذه الجرائم في ازدياد لخوف الكثيرين من الإبلاغ عنه خشية الفضيحة والعار وذلك لارتباطه في الغالب بنشر صور في أوضاع مخلة ومطالب غير اخلاقية من جانب المبتزين.

وناشدت المواطنين في حالة التعرض لحالات الابتزاز الالكتروني، ضرورة عدم الخضوع للمبتزين، وعدم الاستجابة لطلباتهم أو إرسال مبالغ مالية تحت ضغط التهديد، والتواصل بشكل سريع مع خدمة أمان التي تعمل على مدار الساعة وبسرية تامة، على الرقم المجاني 8002626 (AMAN2626) أو بواسطة الرسائل النصية (2828) أو عبر البريد الالكتروني ([email protected]) أو من خلال التطبيق الذكي للقيادة العامة لشرطة أبوظبي.
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