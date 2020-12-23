ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

رئيس صحة النواب: تفوق ممثلي الأحزاب على المستقلين في برلمان 2021 إثراء للحياة السياسية

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 12:43 م
صدى البلد
Advertisements
فريدة محمد
قال النائب د. محمد العماري رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب إن البرلمان الحالي يشهد تنوعا سياسيا كبيرا، لافتا إلى أن عدد ممثلي الأحزاب تفوق على المستقلين وأضاف عقب استلام الكارنيه ما حدث إثراء للحياة السياسية المصرية.

وشهد البهو الفرعونى المخصص لاستقبال أعضاء البرلمان الجدد لاستخراج كارنيهات العضوية حالة من الود جمعت الأمين العام للنواب محمود فوزى والنواب الحاليين لبرلمان 2015، و الفائزين بالمقاعد النيابية لبرلمان 2021.

وأعلن أمين عام مجلس النواب، عن جدول استقبال المنتخبين القائمة والفردى، بحيث سيتم استقبال الأعضاء المنتخبين بنظام القائمة على 3 أيام، تبدأ اليوم الثلاثاء 22 ديسمبر باستقبال نواب قائمة القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، بإجمالى عدد 100 نائب، والاربعاء الموافق 23 ديسمبر سيشهد استقبال نواب قائمة شمال ووسط وجنوب الصعيد، بإجمالى عدد 100 نائب، أما الخميس الموافق 24 ديسمبر مخصص لنواب قائمتى شرق الدلتا وغرب الدلتا، بإجمالى عدد 84 نائبا.

أما فيما يخص النواب بنظام الفردى فيبدأ حفل استقبالهم انطلاقا من يوم الخميس 24 ديسمبر 2020، حيث سيتم استقبال نواب 5 محافظات وهى (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، مرسى مطروح.) بإجمالي عدد 90 نائبا، أما يوم الأثنين 28 ديسمبر فسيتم تنظيم حفل الاستقبال 10 محافظات هى : (بورسعيد، الاسماعلية، السويس، الشرقية، الدقهلية، دمياط، الغربية، المنوفية، البحيرة، كفر الشيخ) بإجمالى عدد 108 نواب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الأمانة العامة لمجلس النواب تعلن الجدول الزمني لاستقبال الأعضاء الجدد

مجلس النواب يستقبل الأعضاء الجدد لاستلام كارنيهات العضوية..غدا

مجلس النواب يستقبل الأعضاء الجدد لاستلام كارنيهات العضوية.. اليوم

لاستخراج الكارنيهات.. البهو الفرعوني بمجلس النواب يتزين لاستقبال الأعضاء الجدد غدا

وسط أجواء احتفالية.. الأمين العام للنواب يستقبل الأعضاء الجدد عن القاهرة والدلتا..شاهد

رئيس دفاع النواب: نسعى لاستكمال البنية التشريعية بما يتوافق مع مصلحة الأمن القومي والشعب

ترشيحاتنا

الحكومة تنفى تجميد العلاوات الدورية على رواتب العاملين بالدولة

وزير الأوقاف: غلق المسجد من صلاحية مديري المديريات حال عدم التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية

بعد انهيار أسعارها.. هل ألقى الفلاحون البطاطس في الشوارع؟.. أبو صدام يجيب

تصرف غريب من بيليه بعد تحطيم ميسي لـ رقمه القياسي فى عدد الأهداف مع ناد واحد

ما هي الفئات العمرية الأكثر عرضة للإصابة بسلالات كورونا الجديدة

لا احتفالات في رأس السنة.. رئيس الوزراء: تطبيق صارم للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا

Advertisements

وزير الأوقاف: غلق المسجد من صلاحية مديري المديريات حال عدم التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم 23 ديسمبر 2020

تراجع كبير في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 23-12-2020

الأعلى منذ بداية الجائحة.. الصحة العالمية تسجل رقما قياسيا في إصابات كورونا الأسبوعية

الطوارئ الصحية لن ترحم أحدا.. حبس فوري وغرامة 4 آلاف جنيه لمخالفي كورونا

لا احتفالات في رأس السنة.. رئيس الوزراء: تطبيق صارم للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا

أكلت ضفادع وعندى 50 مطعما.. أبرز التصريحات المثيرة للجدل لـ محيى إسماعيل فى صاحبة السعادة

تهديدات بعقوبة قاسية.. ليفربول يظهر العين الحمراء لـ محمد صلاح.. خاص

موعد مباراة الأهلي وسونيديب اليوم في دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة

ارتفاع جديد .. أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء 23 ديسمبر 2020

مصدر أمني يكشف حقيقة الحالة الصحية لـ عائشة خيرت الشاطر

لإنقاذها من التوحد.. مجلس الدولة يلزم الصحة بتشكيل فريق طبي متكامل لعلاج طفلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس كاجوال.. رنا سماحة تخطف الأنظار في أسوان

القائمة الكاملة لأسعار سيتروين 2020 - 2021 في مصر

شاهد.. أودي RS3 سبورت باك وسيدان الجديدة موديل2021