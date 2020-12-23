رئيس صحة النواب: تفوق ممثلي الأحزاب على المستقلين في برلمان 2021 إثراء للحياة السياسية

قال النائب د. محمد العماري رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب إن البرلمان الحالي يشهد تنوعا سياسيا كبيرا، لافتا إلى أن عدد ممثلي الأحزاب تفوق على المستقلين وأضاف عقب استلام الكارنيه ما حدث إثراء للحياة السياسية المصرية.





وشهد البهو الفرعونى المخصص لاستقبال أعضاء البرلمان الجدد لاستخراج كارنيهات العضوية حالة من الود جمعت الأمين العام للنواب محمود فوزى والنواب الحاليين لبرلمان 2015، و الفائزين بالمقاعد النيابية لبرلمان 2021.





وأعلن أمين عام مجلس النواب، عن جدول استقبال المنتخبين القائمة والفردى، بحيث سيتم استقبال الأعضاء المنتخبين بنظام القائمة على 3 أيام، تبدأ اليوم الثلاثاء 22 ديسمبر باستقبال نواب قائمة القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، بإجمالى عدد 100 نائب، والاربعاء الموافق 23 ديسمبر سيشهد استقبال نواب قائمة شمال ووسط وجنوب الصعيد، بإجمالى عدد 100 نائب، أما الخميس الموافق 24 ديسمبر مخصص لنواب قائمتى شرق الدلتا وغرب الدلتا، بإجمالى عدد 84 نائبا.



