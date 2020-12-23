غلق مركز حضانات خاص يعمل بدون ترخيص بالشرقية

كلف الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور المكثف وإحكام الرقابة علي المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة"، وضبط المخالف منها، حفاظًا علي الصحة العامة للمواطنين.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بالتنسيق مع مفتشي العلاج الحر بالإدارة الصحية بأبو حماد، حملة للمرور علي العيادات والمراكز الطبية الخاصة بمركز ومدينة أبو حماد.

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وأشار "مسعود" الي انه أسفرت جهود الحملة عن تنفيذ قرار غلق لمركز حضانات يعمل بدون ترخيص بالمخالفة للقانون، بقرية الأسدية مركز أبو حماد، والذي يضم جهاز سرفو، وعدد ٥ حضانات، وكبسولة، وجهاز تنفس صناعي، و٢ جهاز cpap، و٢ جهاز syrige pump، وتبين وجود أطفال مبسترين بالحضانات، منهن ٣ حالات إصابة بالصفراء، وتم التنسيق مع غرفة الطوارئ بالمديرية، وتحويل الحالات إلي مستشفيات الصحة بالمحافظة، لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وبعد الإتصال بأهالي هذه الحالات وتم الإتصال بأهالي الحالات.

كما تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، وتحرير المحضر رقم ٢٦٠٠١ جنحة لسنه ٢٠٢٠، بمركز الشرطة بأبو حماد.

وأكد "مسعود" علي إستمرار الحملات المكثفة بصحة الشرقية لمتابعة المنشآت الطبية، ومختلف المنشآت الأخري بالمحافظة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، مؤكدًا عدم التهاون في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين، مقدمًا الشكر والتقدير لفريق العمل المشارك في الحملة من مفتشي العلاج الحر، علي الجهود المبذولة لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية

وعلي جانب أخر فقد أشاؤ الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية،الي انه قامت فرق إدارة مكافحة ناقلات الأمراض بمديرية الشئون الصحية، والفرق التابعة للإدارات الصحية بمحافظة الشرقية، بالإستمرار في أعمال التطهير المكثفة بدور العبادة، وجميع المنشآت الصحية، وغيرها من المنشآت الأخري، والتي تقدم خدمات للمواطنين، وأماكن التجمعات بالبنوك، ومكاتب البريد، وماكينات الصرافة، ومواقف السيارات، وحلقة السمك، ودورات المياه العمومية، وغيرها، حيث تم تطهير جميع الأسطح، والمكاتب الإدارية، بالمنشآت الصحية، وغيرها، والرش بالكلور بالنسب المحددة طبقًا لتعليمات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه في ذات السياق قامت الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المتوطنة بالمديرية، بتكثيف برنامج المقاومة، لمكافحة يرقات الذباب والذباب البالغ علي تجمعات القمامة بأجهزة الضباب، ومواتير الرش الأرضية، والرشاشات الظهرية لمكافحة الحشرات الزاحفة بدورات المياه، ومقالب القمامة العمومية، وتجمعاتها، والقيام بأعمال الترصد الحشري لليرقات بالتجمعات المائية، والإلتزام بالتعليمات في المقاومة الصباحية والمسائية في جميع مراكز ومدن المحافظة.

وأوضح وكيل الوزارة بأن هذه الإجراءات الإحترازية تأتي ضمن خطة الدولة الوقائية في ظل الظروف الراهنة، لتجنب إنتشار العدوي، مقدمًا الشكر لجميع فرق العمل علي المجهود المبذول، للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة.