كاجوال و كلاسيك.. 10 صور تكشف أناقة عمرو يوسف في عيد ميلاده

يصادف اليوم 23 ديسمبر عيد ميلاد الفنان عمرو يوسف و الذي أتم عامه الـ 40، يعتبر عمرو يوسف من النجوم التي تحظي بشهرة كبيرة في الوطن العربي.





يتميز عمرو يوسف بجاذبية كبيرة وقوام ممشوق، بالإضافة إلي ذلك يخطف الأنظار بمجموعة من الإطلالات الشبابية المختلفة مثل الملابس الكاجوال التي تتمثل في البنطلونات الجينز و القمصان العصرية .





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كما يعتمد عمرو يوسف على البدل الكلاسيك الأنيقة و الجذابة التي تزيد من وسامته وبالأخص خلال تألقه في المناسبات الرسمية و المهرجانات السينمائية، كما يحرص على تنسيق الأحذية التي تزيد من أناقته.





يقوم عمرو يوسف بتنسيق الإكسسوارات الرجالي مثل ساعات اليد و نظارات الشمس الفخمة و الأنيقة، بالإضافة إلي تسريحات الشعر المتناسقة معه التي تكشف عن جماله.





إليكم فيما يلي أبرز إطلالات عمرو يوسف التي تكشف عن أناقته في عيد ميلاده...



