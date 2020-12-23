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مرأة

كندة علوش مع زوجها عمرو يوسف في صور رومانسية: أحسن رجال بالعالم

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 01:03 م
صدى البلد
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هاجر هانئ
حرصت الفنانة كندة علوش على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورا رومانسية برفقة زوجها الفنان عمرو يوسف.


وعلقت كندة علوش على الصور قائلة: "كل سنة وانت حبيبي.. بأحلى الأوقات وبأصعب الأوقات انت حبيبي وأهلي وأماني.. كل سنة وأنا محظوظة بوجودك بحياتي وكل سنة وانت بعيوني أحسن رجال بالعالم.. كل سنة وانت ناجح وسعيد ومحقق كل اللي بتتمناه .. Happy Birthday my love".


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تألقت كندة علوش في الصور بإطلالة عصرية، حيث ارتدت فستانا قصيرا يصل إلى حدود الركبة وذا أكمام طويلة، واتسم الفستان بأنه جمع بين اللون الأخضر والأسود.


وانتعلت بوت طويلا للغاية باللون الأسود، ولم تتكلف كندة علوش في ارتداء الإكسسوارات والمجوهرات واعتمدت على البساطة وعدم المبالغة، وقد حازت صورهما على إعجاب متابعيهما على "إنستجرام".


أما من الناحية الجمالية، اعتمدت كندة علوش على خصلات شعرها البني المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الترابية البسيطة.

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