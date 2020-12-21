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توك شو

بعد نجاح «إلا أنا».. كندة علوش: تلقيت استشارات من سيدات في قضية عدم الإنجاب ..فيديو

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 11:54 م
صدى البلد
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هاني حسين
كشفت الفنانة كندة علوش، عن كواليس مشاركتها في مسلسل "إلا أنا" وحديثه عن قضية "عدم الإنجاب عند السيدات".

وقالت كندة علوش، في حوارها في برنامج "its show time" المذاع على قناة "سي بي سي"، "مشروع يتحدث عن قضايا ومشاكل المرأة الاجتماعية، وعندما قرأت الحلقات وجدت تناول قضية عدم الإنجاب لدى السيدات في إطار درامي مشوق وممتع".

وأضافت كندة علوش "أعرف سيدات كثيرات عانين من مشكلة الإنجاب محاولات الوصول إلى حل عن طريق الحقن المجهري وكل السبل الأخرى".

وتابعت كندة علوش "تلقيت ردة فعل مرعبة، وعدد كبير تابع المسلسل، وتلقيت استشارات من سيدات في أسئلة طبية بعد تناول قضية عدم الإنجاب في المسلسل".

وأكملت كندة علوش "لم أتخيل أن يحقق موضوع تناول قضية عدم الإنجاب عند السيدات نجاحا كبيرا بهذا الشكل".

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