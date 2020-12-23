مفاجأة في تشكيل الأهلي أمام سونيديب بدوري أبطال أفريقيا

يستهل الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مشواره في الدفاع عن لقبه دوري أبطال أفريقيا بمواجهة سونيديب بطل النيجر في ذهاب دور الـــ32 لدوري أبطال أفريقيا.

وكان الفريق الأحمر قد حصد لقب الأميرة السمراء علي حساب الزمالك بالفوز القاتل 2-1 في المواجهة التي جرت بإستاد القاهرة 27 نوفمبر الجاري.





ويبدأ الأهلي مشوارة من العاصمة نيامي بمواجهة فريق ربما يبدو تاريخه الكروي جديد ، لكن الأهلي يدخل تلك المواجهة مكبل الغيابات القوية ولعل ابرزها غباب المدير الفني الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني الذي تعرض للإصابة بفيروس كورونا وتم عزله في إحدي المستشفيات الخاصة.





كما يغيب عمرو السولية ورامي ربيعه ومحمد مجدي أفشه بسبب إيجابية عينة كورونا ايضًا وخضعوا للعزل وكذلك حسين الشحات وجونيور أجايي وناصر ماهر للإصابة الطويلة ومروان محسن لرغبته في الرحيل وطلبه الرحيل للإعارة إلي فريق انبي لعدم تحمله النقد الشديد الذي يتعرض له.





ورغم أن أغلب المتابعين يرون ان الفارق كبير بين الطرفين وأن الكفة ستميل لمصلحة الأهلي، لكن تلوح في الافق موقف المنافس التقليدي الزمالك حيث خرج أمام فريق غير مصنف في اي بطولة وهو ولايتا ديتشا في دور الـــ32 بالكونفدرالية حين لم يضع المنافس في مكانه الحقيقي وهي أن كرة القدم لا تعترف سوي بالملعب فقط.





ولم تتوقف الصعوبات عند غياب المدير الفني للأهلي وعدد كبير من لاعبيه ولكنها وصلت للملعب الذي ستقام عليه مباراة اليوم الرابعة عصرًا ، حيث أن معظم أعضاء البعثة أشتكوا منه وهناك مخاوف شديدة منم تعرض البعض للإصابة.





وأعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم تعيين طاقم حكام غاني للمباراة يضم دانيال لاريا وبول كودزو وكواسي أشامبونج وأداري عبد اللطيف، وكان يوم أمس قد خاض الفريق الأحمر مرانه الأخير علي ملعب المباراة والذي جاء خفيفًا تجنبًا للإصابات بسبب أرضية الملعب.



