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اقتصاد

إيني: كشف بترولي جديد بالصحراء الغربية في مصر بإنتاج 10000 برميل يوميا

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 03:00 م
إيني الإيطالية
إيني الإيطالية
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مايكل عياد
أعلنت شركة إيني الإيطالية عن اكتشاف موارد نفطية جديدة في الصحراء الغربية بمصر مع بئر استكشافية جديدة في امتياز مليحة، يضيف الاكتشاف الجديد 10000 برميل من النفط يوميًا إلى إنتاج الامتياز الحالي.

وقالت الشركة عبر موقعها للرسمي، أن هناك اكتشاف نفط جديد في منطقة امتياز مليحة، في الصحراء الغربية لمصر، وتم تحقيق الاكتشاف من خلال بئر Arcadia 9 ، الذي تم حفره في هيكل Arcadia South ، الذي يقع على بعد 1.5 كيلومتر جنوب حقل Arcadia الرئيسي قيد الإنتاج بالفعل، مضيفة أن البئر المصادفة 85 قدمًا من عمود الزيت في الحجر الرملي الطباشيري، وقد تم حفر البئر بالقرب من منشآت الإنتاج الحالية وهو مرتبط بالفعل بالإنتاج ، بمعدل ثابت يبلغ 5500 برميل من النفط يوميًا.

بعد الاكتشاف، تم حفر بئرين للتطوير، أركاديا 10 وأركاديا 11 ، وتشترك الآبار الثلاثة في نفس الاتصال بين الزيت والماء في الخزان المكتشف، ويضيف الاكتشاف الجديد 10000 برميل من النفط يوميًا إلى إجمالي إنتاج إيني في الصحراء الغربية لمصر.

وأوضحت ايني أنه  مشروع مشترك بين إيني والهيئة المصرية العامة للبترول (EGPC) ، بتثمين سريع لهذه الموارد الجديدة، وتمتلك إيني من خلال شركتها الفرعية Ieoc ، حصة 38٪ في امتياز مليحة بينما تمتلك Lukoil 12٪ والهيئة المصرية العامة للبترول بنسبة 50٪.

تتواجد إيني في مصر منذ عام 1954 حيث تعد المنتج الرئيسي للبلاد. يبلغ إنتاج إيني الحالي من الهيدروكربونات حوالي 320 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميًا.
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