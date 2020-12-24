هل يجوز الظهور بملابس البيت أمام المحارم؟.. الإفتاء ترد

بين الرجل والمرأة أعمق من ذلك بكثير؛ فلا يقتصر التفكير فيها على الأمور الجنسية.

في سياق متصل، تلقي الشيخ محمد عبدالسميع ، أمين الفتوى بدار الإفتاء، سؤالا يقول صاحبه: "لو صليت بالفانلة الحمالات.. حرام أم حلال".





وأجاب أمين الفتوى خلال فيديو البث المباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء قائلا: "إنه حلال ، ولا شيء في ذلك".





وأضاف أن الواجب على المصلي ستر عورته في الصلاة بإجماع المسلمين، ولا يجوز له أن يصلي عريانا سواء كان رجلًا أو امرأة









وفي ذات السياق، بين الدكتور مجدي عاشور ، المستشار العلمي لمفتى الجمهورية، أنه يجوز الصلاة في البيجامة أو غيرها من لباس النوم، بشرط أن تكون ساترة للعورة، ومباحة وطاهرة.





وأفاد «عاشور»، خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، أنه إذا توفرت هذه الشروط فلا بأس أن يصلي بها الرجل أو المرأة.



