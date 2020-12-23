حملة على المطاعم والمقاهي والمصانع لمتابعة الإجراءات الاحترازية بأسيوط

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ؛ القيادات التنفيذية وجميع رؤساء المراكز والأحياء بشن حملات رقابية وتفتيشية على المطاعم والمقاهي والمنشأت العامة والخاصة والمتابعة المستمرة لتطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية التي اقرتها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19" وإجراءات الأمن والسلامة والصحة المهنية للحفاظ على صحة العاملين والمواطنين مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال ثبوت مخالفة الضوابط والاشتراطات والتعليمات والقرارات في هذا الشأن.





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وأوضح محافظ أسيوط أن المهندس نبيل الطيبي سكرتير عام مساعد المحافظة قد ترأس حملة على عدد من مطاعم ومقاهي ومحلات بنطاق حي غرب وحي شرق أسيوط والمصانع بالمنطقة الصناعية الصفا ببني غالب التابعة لمركز أسيوط وذلك للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المقررة وفي إطار عدد من المعايير والاشتراطات والقرارات الصادرة بشأن الاجراءات المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد والإلتزام ومراعاة قواعد التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات في كافة المنشأت أو أي نشاط يتعلق بتجمعات وتوفير أدوات تطهير وتعقيم للأيدي في مدخل المنشأة والتشديد علي إستمرار حظر تقديم الشيشة والالتزام بمواعيد غلق المحال التجارية وتقليل التزاحم والتدافع عند مدخل المنشأة من خلال وضع آلية لإدارة قائمة الإنتظار مشددًا على تنفيذ تلك القرارات بكل حزم وعدم التهاون مع أي منشآت تخالف تلك الاشتراطات.



