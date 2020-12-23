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محافظات

برلماني: محافظ جنوب سيناء وافق على تجهيز مدرسة التمريض لعزل مصابي كورونا

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 03:48 م
صدى البلد
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ايمن محمد
قال النائب سيد عوض عضو مجلس الشعب عن حزب الوفد إن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وافق علي تجهيز  مدرسة التمريض بطور سيناء لاستقبال والكشف وعزل مصابي فيروس كورونا لحين الانتهاء من ترميم وصيانة مستشفي طور سيناء العام علاوة علي زيادة اسرة العناية المركزة بمستشفى ابورديس العام وذلك بناء المقترح المقدم منه  خلال لقائه مع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بحضور اللواء محمود عيسي مفوض المحافظ  والدكتور ايمن رخا وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء  واحمد عبد العظيم رئيس مدينة طور سيناء.

وأشار عوض إلى أنه بحث مع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا.

وكان  طالب أمس عدد كبير من مواطني جنوب سيناء علي مواقع التواصل الاجتماعي مكان للعزل والكشف عن مصابي فيروس كورونا لتوفير الرعاية اللازمة لهم  وذلك بعد غلق مستشفى طور سيناء العام للصيانة والترميم.

وقال سيد عوض إنه سوف يناقش في أولي جلسات مجلس الشعب الجديد كل احتياجات قطاع الصحة بجنوب سيناء. 

ومن ناحية أخري تطلع  طلاب مدارس شرم الشيخ للدراسة في جامعة الملك سلمان خلال زيارتهم الأولى للجامعة وقالوا  إن الدراسة  بجامعة الملك سلمان حلم لكل طالب بشرم الشيخ  وذلك بعد معايشتهم يوم كامل للحياة  الدراسة الجامعية  بجامعة الملك سلمان  بشرم الشيخ.

وقد قام طلاب المدارس الخاصة " شرم كولدج وسان جوزيف " بالتحدث بكل اللغات في قاعات المحاضرات امام طلاب جامعة الملك سلمان  عن أمنياتهم  لمدينة السلام شرم الشيخ والسياحة بها وأحلامهم  بأن يلتحقوا بجامعة الملك سلمان ويتخرجون منها ليخدموا مدينة شرم الشيخ.

وقد زار طلاب مدارس شرم الشيخ كليات الجامعة " الألسن - السياحة والضيافة - الفنون والعمارة" برفقتهم  مروة عبد الواحد مشرفة الرحلة  ومسئولة  لجنة التعليم والبحث العلمي في حزب مستقبل وطن  بشرم الشيخ.


وقالت مروة عبد الواحد مشرفة الرحلة والمعايشة إن الطلاب اطلعوا علي معلومات جديدة في الجامعة التي أصبحت حلما لهم وعرفوا كيفية طرق الدراسة بها ونظام المنح  وفرص العمل المتاحة  لطلاب الجامعة فور انتهاء مرحلة تعليمهم الجامعية، مشيرة إلي أن جامعة الملك سلمان صرح تعليمي  وصورة حضارية للتعليم بمصر.

وقد رافق وفد الطلاب في زيارة الجامعة  المهندس محمد عبد الله أمين حزب مستقبل وطن بشرم الشيخ  وهاني عبد اللاه أمين علاقات الشؤون الحكومية ومروة عبد الواحد أمينة لجنة التعليم والبحث العلمي  وعدد من معلمي المواد الدراسية.

وكان في استقبالهم اللواء أمين سرور أمين عام مساعد الجامعة  والدكتور خالد   رفعت  عميد كلية الألسن  ودكتورة ريهام  طاحون  مدير البرنامج الألماني  بكلية الألسن.
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