الأوقاف تطالب الأئمة المتقدمين لمنحة الماجستير باستكمال إجراءات التقديم

طالبت وزارة الأوقاف الأئمة المتقدمين بأورقهم للحصول على منحة الماجستير بالمعهد العالي للدراسات الإسلامية بالتوجه يوم الاثنين المقبل إلى المعهد العالي للدراسات الإسلامية بالمهندسين، في تمام الساعة العاشرة صباحًا، لاستكمال البيانات وملء الاستمارة الخاصة بالمعهد وإنهاء الإجراءات، مع توفير بريد إلكتروني ورقم واتس خاص لكل متقدم أثناء حضوره، ومن يتخلف عن الحضور يعتبر متنازلًا عن المنحة، وهم:

م الاسم المديرية 1. عبد المجيد السعيد متولي النجار الغربية 2. ياسين جابر جابر يونس الغربية 3. محمد زيادة نصر زيادة الغربية 4. محمد علي أحمد عاشور الغربية 5. عصام عبد الباقي عبد الرحمن سلامة الغربية 6. كريم مهدي محمد شمس الدين الغربية 7. شفيق إبراهيم علي العجمي الغربية 8. عبد الله محمد زين عثمان عيسى الغربية 9. أحمد أسعد سعد العليمي الغربية 10. أحمد جابر محمود أحمد بدر الغربية 11. أحمد عثمان أحمد عبد الرحمن الغربية 12. إبراهيم محمد زكريا هجرس الغربية 13. محمود محمد أحمد بدر بديوي الغربية 14. محمد عبد العزيز سعد عبد العزيز الرايس الغربية 15. إبراهيم إبراهيم يوسف أبو دوابة الغربية 16. محمد علي حسين حشاد الغربية 17. عبد السلام ربيع عبد الحميد الجمل الغربية 18. أحمد إبراهيم سيد أحمد مطر الغربية 19. عبد الله محمد إبراهيم عطية الغربية 20. حامد إبراهيم السيد تركية الغربية 21. محمد سعد محمد حجاج الغربية 22. عمرو علي إبراهيم البهلوان الغربية 23. علم الدين محمد فتحي النويهي الغربية 24. الأحمدي إبراهيم الأحمدي الغربية 25. محمد السيد علي أبو زهرة الغربية 26. رضا السيد عبد الحي أبو حرب الغربية 27. محمد نزيه محمد مبارك الغربية 28. همام عبد العاطي علي عبد اللطيف الغربية 29. حامد عبد النبي علي الرفاعي الغربية 30. إبراهيم بركات السيد خليل الغربية 31. عبد الرحمن جمعه إبراهيم البقري الغربية 32. محمود أحمد محمد بتت الغربية 33. رجب حمزة علي جبر الغربية 34. عبد الله صالح عبد الله عطية الغربية 35. محمود محمد محمد المعصراني الغربية 36. مصطفي محمد مصطفي يونس الغربية 37. أشرف السيد جاد عوض السماحي الغربية 38. أحمد عبد العال السيد الكفراوي الجيزة 39. محمد فرج عبد الغني زيدان الجيزة 40. رمضان محمد عبد المقصود حسن الجيزة 41. محمد نعماني عبد الحميد علي الجيزة 42. إبراهيم عمر إسماعيل السيد الجيزة 43. عبد الله فرج حماد محمد الجيزة 44. أحمد عبد العزيز عبد الستار معوض الجيزة 45. عبد الرحمن جمال محمود عبد المقصود الجيزة 46. إبراهيم محمد عيد رمضان الجيزة 47. محمد دسوقي خميس عبد الفضيل الجيزة 48. يوسف شعبان عبد اللاه إمام الجيزة 49. عادل عبد الله السيد سليمان الجيزة 50. سمير رمضان ربيع عبد الحافظ الجيزة 51. محمد مطاوع فاروق محمد الجيزة 52. الحسين ماهر عبد المحسن ماهر الشال المنوفية 53. إبراهيم محمد إبراهيم العرابي المنوفية 54. محمود محمد مرسي الدغمان المنوفية 55. محمد عبد الستار محمد أحمد المنوفية 56. محمد أسامة محمد فايد المنوفية 57. محمد محمود إبراهيم صيام المنوفية 58. رجب عبد المجيد عبد العاطي شونه المنوفية 59. نور عبد الحسيب عبد الصمد نصار المنوفية 60. محمد رؤوف عدوي عيسى المنوفية 61. محمد محمد رضا محمد رمزي محمد جعفر المنوفية 62. أحمد ناجي أبو الحديد محمد عبده المنوفية 63. باسم على السيد عبد العال المنوفية 64. بلال عطية أحمد درويش المنوفية 65. أسامة السيد محمد حسن سعفان المنوفية 66. كمال خالد كمال عمران المنوفية 67. حسين طه عبد العظيم السيد المنوفية 68. حمادة محمد عبد المنعم العنتبلي كفر الشيخ 69. إبراهيم عبد المؤمن خليل مجر كفر الشيخ 70. علي يوسف مرسي يوسف كفر الشيخ 71. فتح الله عبد المنعم محمد كفر الشيخ 72. عبد الفتاح عبد الحليم عبد الرحمن كفر الشيخ 73. عبد الحميد عبد النبي عبد المعطي كفر الشيخ 74. محمود عبد الجابر محمد مسلم كفر الشيخ 75. جاسر محمد محمد العدوي كفر الشيخ 76. رزق نجاح حسين كفر الشيخ 77. عماد محمد حمدي الحسيني كفر الشيخ 78. شعيب محمد عبد الجواد كفر الشيخ 79. شحاته محمد شحاته غنيم كفر الشيخ 80. محمود عبد اللطيف محمد كفر الشيخ 81. محمد مصطفي رضوان كفر الشيخ 82. جمال يوسف سعد النجار كفر الشيخ 83. كمال كمال محمد طايل كفر الشيخ 84. عبد العال شحاته عبد العال كفر الشيخ 85. عمر عباس السيد إبراهيم كفر الشيخ 86. صابر يوسف صابر كفر الشيخ 87. محمد السيد محمد محمد بسيوني يونس كفر الشيخ 88. بشير محمدي عبد العزيز الفاضي كفر الشيخ 89. عبد الرحمن منصور شلبي علي كفر الشيخ 90. أحمد حامد المرسى أحمد كفر الشيخ 91. شعبان شوقي عبد السلام القاضي كفر الشيخ 92. إبراهيم إسماعيل محمد إسماعيل كفر الشيخ 93. محمد مصطفى النبوي محمد أبو العزم كفر الشيخ 94. رضا محمد أحمد الدف كفر الشيخ 95. السيد عبد السلام السيد الطحان كفر الشيخ 96. يوسف أبو السعود يوسف الشال كفر الشيخ 97. محمود عزت راجي محمود أسيوط 98. محمد احمد محمد كرم أسيوط 99. رجب أحمد رجب متولي أسيوط 100. محمد جمال عبد المنعم حسن أسيوط 101. سيد لطفي حسين عثمان أسيوط 102. أحمد علي عثمان صالح أسيوط 103. محمد عبد العزيز عبد اللطيف عمر أسيوط 104. حازم أحمد عبد النعيم عمر أسيوط 105. سامي أحمد فرج محمد أسيوط 106. عدوي عطا شحاته قطب أسيوط 107. أحمد محمد عبد النعيم فرج أسيوط 108. محمد عبد الناصر عباس أحمد أسيوط 109. شريف زنهم خليفة أسيوط 110. هاني صلاح الدين علي أحمد أسيوط 111. زين حسن عقيلي سيد أسيوط 112. طه فتوح سعيد الأصفر القليوبية 113. مرعي عبد الفتاح عبد ربه مرعي القليوبية 114. عادل سعيد عبد الفتاح إبراهيم القليوبية 115. عطية إبراهيم حسين مصطفي القليوبية 116. أحمد سيد عربي أحمد القليوبية 117. علي صابر سعد عبد الحميد القليوبية 118. طارق محمد فاروق محمد إبراهيم القليوبية 119. مصطفي عبده عواد محمد القليوبية 120. عماد أحمد عبد الخير الشاذلي القليوبية 121. زاهر محمد رمضان هلالي القليوبية 122. عبد الرحمن عبد الوهاب الصياد حسين القليوبية 123. عبد الرحمن الطوخي عبد الرحمن عقل القليوبية 124. محمد عبد العاطي أحمد عبد العزيز مطر القليوبية 125. عمر محمد أحمد عبد العزيز قرطام القليوبية 126. إبراهيم محمد صلاح إبراهيم القليوبية 127. أحمد حجاج أحمد يوسف القليوبية 128. سامح محمد درويش إبراهيم القليوبية 129. أحمد عبد المحسن رضوان علي القليوبية 130. عوض عز الرجال محمد متولي القليوبية 131. محمود رجب محمد أحمد القليوبية 132. عبد الجواد عبد الفتاح عبد الجواد القليوبية 133. عبد الهادي فتحي علي عفيفي القليوبية 134. أحمد السيد محمد السيد قشطه القليوبية 135. محمد سعيد محمد سيد القليوبية 136. السيد عبد النظير هريدي سليمان القليوبية 137. محمد إبراهيم محمد طعيمه القليوبية 138. محمود إسماعيل محمد سيد أحمد القليوبية 139. محمد جلال محمد عبد العزيز القليوبية 140. عبد الرحمن محمد عبد الرحمن علي القليوبية 141. عمر يوسف السيد محمد عمر القليوبية 142. محمد أحمد علي عبد المجيد القليوبية 143. أحمد صابر محمد إبراهيم عامر القليوبية 144. إسلام سليمان عمر محمود العدل القليوبية 145. محمد فتحي محمد الطواب القليوبية 146. عمرو بهجت محمد موسى القليوبية 147. محمد صلاح محرم أبو والي القليوبية 148. صبري عبد الفتاح عبد النبي عبد المؤمن القليوبية 149. أحمد صالح رمضان محمد بني سويف 150. مصطفي محمد محمد طلب بني سويف 151. خليل إبراهيم حسن عبد العزيز بني سويف 152. إسلام أشرف حمدان السيد بني سويف 153. عبد الله خير الله أبو شناف صالح بني سويف 154. محمود جمال علواني عبد الحليم بني سويف 155. رمضان نور الدين أمين احمد بني سويف 156. محمد جمعة عبد المولى محمد بني سويف 157. محمد صادق محمد صادق بني سويف 158. أحمد أبو السعود إبراهيم بني سويف 159. عرفه سيد عبد المجيد عبد العزيز بني سويف 160. مصطفي حسن محمد فريد بني سويف 161. إسلام عبد الرؤوف عويس حسين بني سويف 162. محمد عيد عبد الفتاح حسن بني سويف 163. مصطفي صلاح عبد الستار عبد العظيم بني سويف 164. عبد الرحمن سيد عثمان سيد حسنين بني سويف 165. حسام علي محمد عبد العال بني سويف 166. إسلام ناصر فتح الباب مصطفي بني سويف 167. أحمد كمال أحمد محمد بني سويف 168. سعيد سيد محمد عبد الواحد بني سويف 169. أحمد فتحي محمود بهنساوي بني سويف 170. عبد الفتاح محمد حسين جودة بني سويف 171. ياسر ربيع علي طنطاوي بني سويف 172. محمد عبد الحميد عبد الوهاب بني سويف 173. عبد الوهاب علي عبد الوهاب بني سويف 174. محمد طه عبد المحسن بني سويف 175. خالد عبد الرؤوف صديق بني سويف 176. محمد سلطان قرني بني سويف 177. محمد عثمان البسطويسي صومع الديوان العام 178. خالد أبو القاسم عطية عبد المجيد الديوان العام 179. إبراهيم عبد العزيز الصافي عبد العزيز البحيرة 180. إسلام محمود سعيد عبد الحليم الحمزاوي البحيرة 181. محمود عصام أمين الطيب البحيرة 182. أحمد فايز أحمد محمد البحيرة 183. عبد الحليم نوح عبد الحليم محمد البحيرة 184. محمود عبد الجيد محمود محمد عيسى البحيرة 185. أحمد سليمان مصطفى سيد أحمد شكر البحيرة 186. أحمد السعدني عبد العزيز الور البحيرة 187. حسين أحمد حسين كامل البحيرة 188. عبد الرحمن أمين محمد السيد البحيرة 189. سعيد جابر عبد الحميد حجاج البحيرة 190. حمادة السيد إسماعيل الشيخة البحيرة 191. رضا صلاح الدين السيد أبو طالب البحيرة 192. حمزة محمد رياض عكاشة البحيرة 193. عادل رمضان محمد رزق البحيرة 194. مصطفى محمود حسن خفاجي البحيرة 195. علي رمضان محمود صيام البحيرة 196. حسن محمد السيد حامد أبو طيبة البحيرة 197. صبحي عبد القادر محمد شرف البحيرة 198. محمد على مرسي السمخراطي البحيرة 199. رضا سالم علي عبد الخالق البحيرة 200. علي ربيع عبد الرحمن يونس البحيرة 201. كريم مسعود يونس مسعود البحيرة 202. نعيم عبد العزيز نعيم عابد البحيرة 203. أحمد عوض الشحات عوض العجان البحيرة 204. محمود صبحي عطيه حمد البحيرة 205. أحمد محمد علي محمد عوض البحيرة 206. محمد عصام محمد عبد السلام البحيرة 207. محمد سعيد كمال الخياط البحيرة 208. أحمد صلاح رزق دردير البحيرة 209. محمد حسن محمد حمودة البحيرة 210. محمد علي حمزة منجى البحيرة 211. جمعة إبراهيم محمود أبو زيد البحيرة 212. عبد الرحمن أحمد سعيد البيسي البحيرة 213. محمود السيد سليمان القزاز البحيرة 214. عبد اللطيف علي عبد اللطيف محمد البحيرة 215. الصاوي عبد الحميد عبد الله أبو طالب القاهرة 216. أحمد عبد الفتاح حجازي عبد الفتاح القاهرة 217. محمود أحمد يوسف المالح القاهرة 218. عبد اللطيف مصطفى عبد اللطيف مصطفى القاهرة 219. إبراهيم محمد أحمد محمد القاهرة 220. مصطفى حامد إسماعيل حفني القاهرة 221. عبد الله مسعود جمعه جمعة القاهرة 222. سعودي السيد عبد الوهاب القاهرة 223. عبد الله السيد أحمد محمد القاهرة 224. أحمد إبراهيم الشحات القاهرة 225. محمد علي محمد الصاوي القاهرة 226. حسن سليمان محمد سليمان الفيوم 227. السيد محمد محمود عبد الجواد الفيوم 228. محمود مصطفى أحمد مصطفى الفيوم 229. محمد رمضان عبد القوي سليمان الفيوم 230. محمود محمد خميس فرج الفيوم 231. عبده محمد أمين عمر شافعي الفيوم 232. جمال رمضان إبراهيم أحمد الفيوم 233. هاني فرج السيد أبو بكر الفيوم 234. محمد حسن عبد التواب حسن الفيوم 235. ناجح رمضان عبد العاطي نصر الفيوم 236. أحمد طلعت عبد الرحمن متولي الفيوم 237. رمضان فرج محمد عبد القوي الفيوم 238. محمد ربيع عبد الرحمن عبد التواب الفيوم 239. عبد المنعم محمد خميس فرج الفيوم 240. محمود محمد حسين محمد الفيوم 241. محمد شعبان أحمد شعبان الفيوم 242. صابر رمضان بكري حميده الفيوم 243. عبد الرحمن علي الشربيني عبد العاطي صقر بور سعيد 244. عبد المنعم مجدي عباس حسن بور سعيد 245. إبراهيم زغلول علي أحمد شهاب الدين بور سعيد 246. محمد السيد فتحي خليل قورة بور سعيد 247. سامي أحمد عبد الرحمن محمد زهران بور سعيد 248. أحمد إبراهيم أحمد إبراهيم قنا 249. أحمد جمعة سعيد محمد قنا 250. أحمد عمران محمد علي قنا 251. زكريا عمران موسى عمران قنا 252. عبد الحميد عبد الصبور شمروخ أحمد قنا 253. عمر محمد عبد الحافظ جاد علي قنا 254. محمد حمدان عب الظاهر حماد قنا 255. محمد خليفة محمد سيد قنا 256. محمود عبد الفتاح أحمد خليل قنا 257. خالد محمد سيد جابر قنا 258. اشرف عبد المحسن أبو المجد عبد المجيد قنا 259. محمد عارف أبو زيد محمد قنا 260. عمر عبده حمزة محفوظ قنا 261. خلف فخري محمد محمد قنا 262. محمد احمد محمود مرسي قنا 263. مجدي دسوقي عيد عبد المعين قنا 264. عصام محمد مدني مصطفي قنا 265. عمر منصور عبد العليم إبراهيم قنا 266. محمود أحمد محمود محمود الدقهلية 267. إسماعيل جمال إسماعيل علي الدقهلية 268. حمادة عبد المنعم راضي بشار الدقهلية 269. شريف طه حسن عبد الفضيل الدقهلية 270. إبراهيم محمد إبراهيم رمضان الدقهلية 271. أحمد محمد جبر محمد الدقهلية 272. عبد الحميد عبد الحميد أحمد العفيفي الدقهلية 273. طه جاد أحمد الإمام الدقهلية 274. عباس أمين أمين عباس بشار الدقهلية 275. نايف صديق مجاهد عبد الحليم الدقهلية 276. السيد جمال السيد إسماعيل الدقهلية 277. الحسين يوسف أحمد الدقهلية 278. أسامة عبد القادر محمد محمد رزق الدقهلية 279. محمد مصطفي عبد الخالق زيادة الدقهلية 280. أحمد الشربيني الكناني الدقهلية 281. ياسر محمد السعيد فتحي سالم الدقهلية 282. بليغ المتولي أحمد محمد الدقهلية 283. سعيد سامي عيد المرسي الدقهلية 284. عبد الحافظ عبد الكريم عبد الحافظ الدقهلية 285. عبد الغني عيد عبد الغني سكرة الدقهلية 286. حافظ مختار حافظ محمد الدقهلية 287. أبو المعاطي إبراهيم حسن منصور الدقهلية 288. حسين إبراهيم حسين محمد الدقهلية 289. محمد حسين نصر حسين الدقهلية 290. السعيد مصباح العدوي الدقهلية 291. فتحي عبد اللطيف الشحات مندوه الدقهلية 292. محمود المتولي أحمد المتولي الدقهلية 293. وليد بلال عبد الحميد علي الدقهلية 294. إبراهيم أحمد محمد علي الدقهلية 295. علي يحى إسماعيل عامر الدقهلية 296. يوسف زين الدين السيد السيد الدقهلية 297. محمد صالح محمد عباس بشار الدقهلية 298. محمد متولي علي إبراهيم الدقهلية 299. محمود إبراهيم علي عواد الشرقية 300. محمد السيد عبد الرحمن سليم الشرقية 301. عبد الفتاح محمود عبد الفتاح الشرقية 302. أحمد محمد العربي عبد الفتاح الشرقية 303. محمد سامي محمد حلمي الشرقية 304. عادل علي وهبه صادق الشرقية 305. حمدي الحنوني محمد محمد البمباوي الشرقية 306. أحمد محمد أحمد محمد القوصي الشرقية 307. أبو هاشم صلاح أبو هاشم أبو هاشم الشرقية 308. صبري محمد صبري السيد الشرقية 309. عبد العزيز عاطف عبد العزيز الشرقية 310. أحمد الهادي بيومي محمد الشرقية 311. محمد بركات عبد الحفيظ الشرقية 312. محمد ربيع محمد سعيد الشرقية 313. أشرف شحاته عطوه بدوي الشرقية 314. أحمد محمد فهمي بيومي الشرقية 315. عبد القادر مصطفي عبد القادر محمد الشرقية 316. محمد متولي خضري متولي الشرقية 317. محمد السيد عبد الحميد حسن الشرقية 318. السيد العربي السيد محمد الشرقية 319. صابر عبد السميع عبد القادر الشرقية 320. بهاء الهلباوي محمد السعيد الشرقية 321. عبد الله مصطفي محمد عطية الشرقية 322. حمادة حسن علي محمد الدسوقي الشرقية 323. محمد عبد الرحمن عبد القادر الشرقية 324. إبراهيم خطابي إبراهيم حسن الشرقية 325. وليد علي محمد محمد الشرقية 326. علي أحمد العسكري محمد الشرقية 327. أحمد السيد أحمد إبراهيم الإسماعيلية 328. أحمد حسني إبراهيم حسن الإسماعيلية 329. أحمد عبد البديع إبراهيم أحمد متولي الإسماعيلية 330. السيد جمعه عطي محمود الإسماعيلية 331. عبد الله إبراهيم محمد عبد الحميد الإسماعيلية 332. محمد السيد عليوة سماحة الإسماعيلية 333. محمد حجازي محمد محمد الإسماعيلية 334. محمد رمضان عبد الحميد الإسماعيلية 335. محمد سعيد وجدي محمد الإسماعيلية 336. محمد فرج عبد العزيز إبراهيم الإسماعيلية 337. محمد محمود عبد المعبود مسعود الإسماعيلية 338. محمود جمال علي علي الإسماعيلية 339. مصطفى منير محمد السيد الإسماعيلية 340. أحمد عادل محمد أحمد الإسماعيلية 341. محمد حسن عطية محمد الإسماعيلية