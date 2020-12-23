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ديني

الأوقاف تطالب الأئمة المتقدمين لمنحة الماجستير باستكمال إجراءات التقديم

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 03:49 م
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
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عبد الرحمن محمد

طالبت وزارة الأوقاف الأئمة المتقدمين بأورقهم للحصول على منحة الماجستير بالمعهد العالي للدراسات الإسلامية بالتوجه يوم الاثنين المقبل إلى المعهد العالي للدراسات الإسلامية بالمهندسين، في تمام الساعة العاشرة صباحًا، لاستكمال البيانات وملء الاستمارة الخاصة بالمعهد وإنهاء الإجراءات، مع توفير بريد إلكتروني ورقم واتس خاص لكل متقدم أثناء حضوره، ومن يتخلف عن الحضور يعتبر متنازلًا عن المنحة، وهم:

 

مالاسمالمديرية
1.     عبد المجيد السعيد متولي النجارالغربية
2.     ياسين جابر جابر يونسالغربية
3.     محمد زيادة نصر زيادةالغربية
4.     محمد علي أحمد عاشورالغربية
5.     عصام عبد الباقي عبد الرحمن سلامةالغربية
6.     كريم مهدي محمد شمس الدينالغربية
7.     شفيق إبراهيم علي العجميالغربية
8.     عبد الله محمد زين عثمان عيسىالغربية
9.     أحمد أسعد سعد العليميالغربية
10.            أحمد جابر محمود أحمد بدرالغربية
11.            أحمد عثمان أحمد عبد الرحمنالغربية
12.            إبراهيم محمد زكريا هجرسالغربية
13.            محمود محمد أحمد بدر بديويالغربية
14.            محمد عبد العزيز سعد عبد العزيز الرايسالغربية
15.            إبراهيم إبراهيم يوسف أبو دوابةالغربية
16.            محمد علي حسين حشادالغربية
17.            عبد السلام ربيع عبد الحميد الجملالغربية
18.            أحمد إبراهيم سيد أحمد مطرالغربية
19.            عبد الله محمد إبراهيم عطيةالغربية
20.            حامد إبراهيم السيد تركيةالغربية
21.            محمد سعد محمد حجاجالغربية
22.            عمرو علي إبراهيم البهلوانالغربية
23.            علم الدين محمد فتحي النويهيالغربية
24.            الأحمدي إبراهيم الأحمديالغربية
25.            محمد السيد علي أبو زهرةالغربية
26.            رضا السيد عبد الحي أبو حربالغربية
27.            محمد نزيه محمد مباركالغربية
28.            همام عبد العاطي علي عبد اللطيفالغربية
29.            حامد عبد النبي علي الرفاعيالغربية
30.            إبراهيم بركات السيد خليلالغربية
31.            عبد الرحمن جمعه إبراهيم البقريالغربية
32.            محمود أحمد محمد بتتالغربية
33.            رجب حمزة علي جبرالغربية
34.            عبد الله صالح عبد الله عطيةالغربية
35.            محمود محمد محمد المعصرانيالغربية
36.            مصطفي محمد مصطفي يونسالغربية
37.            أشرف السيد جاد عوض السماحيالغربية
38.            أحمد عبد العال السيد الكفراويالجيزة
39.            محمد فرج عبد الغني زيدانالجيزة
40.            رمضان محمد عبد المقصود حسنالجيزة
41.            محمد نعماني عبد الحميد عليالجيزة
42.            إبراهيم عمر إسماعيل السيدالجيزة
43.            عبد الله فرج حماد محمدالجيزة
44.            أحمد عبد العزيز عبد الستار معوضالجيزة
45.            عبد الرحمن جمال محمود عبد المقصودالجيزة
46.            إبراهيم محمد عيد رمضانالجيزة
47.            محمد دسوقي خميس عبد الفضيلالجيزة
48.            يوسف شعبان عبد اللاه إمامالجيزة
49.            عادل عبد الله السيد سليمانالجيزة
50.            سمير رمضان ربيع عبد الحافظالجيزة
51.            محمد مطاوع فاروق محمدالجيزة
52.            الحسين ماهر عبد المحسن ماهر الشالالمنوفية
53.            إبراهيم محمد إبراهيم العرابيالمنوفية
54.            محمود محمد مرسي الدغمانالمنوفية
55.            محمد عبد الستار محمد أحمدالمنوفية
56.            محمد أسامة محمد فايدالمنوفية
57.            محمد محمود إبراهيم صيامالمنوفية
58.            رجب عبد المجيد عبد العاطي شونهالمنوفية
59.            نور عبد الحسيب عبد الصمد نصارالمنوفية
60.            محمد رؤوف عدوي عيسىالمنوفية
61.            محمد محمد رضا محمد رمزي محمد جعفرالمنوفية
62.            أحمد ناجي أبو الحديد محمد عبدهالمنوفية
63.            باسم على السيد عبد العالالمنوفية
64.            بلال عطية أحمد درويشالمنوفية
65.            أسامة السيد محمد حسن سعفانالمنوفية
66.            كمال خالد كمال عمرانالمنوفية
67.            حسين طه عبد العظيم السيدالمنوفية
68.            حمادة محمد عبد المنعم العنتبليكفر الشيخ
69.            إبراهيم عبد المؤمن خليل مجركفر الشيخ
70.            علي يوسف مرسي يوسفكفر الشيخ
71.            فتح الله عبد المنعم محمدكفر الشيخ
72.            عبد الفتاح عبد الحليم عبد الرحمنكفر الشيخ
73.            عبد الحميد عبد النبي عبد المعطيكفر الشيخ
74.            محمود عبد الجابر محمد مسلمكفر الشيخ
75.            جاسر محمد محمد العدويكفر الشيخ
76.            رزق نجاح حسينكفر الشيخ
77.            عماد محمد حمدي الحسيني كفر الشيخ
78.            شعيب محمد عبد الجوادكفر الشيخ
79.            شحاته محمد شحاته غنيمكفر الشيخ
80.            محمود عبد اللطيف محمدكفر الشيخ
81.            محمد مصطفي رضوانكفر الشيخ
82.            جمال يوسف سعد النجاركفر الشيخ
83.            كمال كمال محمد طايلكفر الشيخ
84.            عبد العال شحاته عبد العالكفر الشيخ
85.            عمر عباس السيد إبراهيمكفر الشيخ
86.            صابر يوسف صابركفر الشيخ
87.            محمد السيد محمد محمد بسيوني يونسكفر الشيخ
88.            بشير محمدي عبد العزيز الفاضيكفر الشيخ
89.            عبد الرحمن منصور شلبي عليكفر الشيخ
90.            أحمد حامد المرسى أحمدكفر الشيخ
91.            شعبان شوقي عبد السلام القاضيكفر الشيخ
92.            إبراهيم إسماعيل محمد إسماعيلكفر الشيخ
93.            محمد مصطفى النبوي محمد أبو العزمكفر الشيخ
94.            رضا محمد أحمد الدفكفر الشيخ
95.            السيد عبد السلام السيد الطحانكفر الشيخ
96.            يوسف أبو السعود يوسف الشالكفر الشيخ
97.            محمود عزت راجي محمودأسيوط
98.            محمد احمد محمد كرمأسيوط
99.            رجب أحمد رجب متوليأسيوط
100.       محمد جمال عبد المنعم حسنأسيوط
101.       سيد لطفي حسين عثمانأسيوط
102.       أحمد علي عثمان صالحأسيوط
103.       محمد عبد العزيز عبد اللطيف عمرأسيوط
104.       حازم أحمد عبد النعيم عمرأسيوط
105.       سامي أحمد فرج محمدأسيوط
106.       عدوي عطا شحاته قطبأسيوط
107.       أحمد محمد عبد النعيم فرجأسيوط
108.       محمد عبد الناصر عباس أحمدأسيوط
109.       شريف زنهم خليفةأسيوط
110.       هاني صلاح الدين علي أحمدأسيوط
111.       زين حسن عقيلي سيدأسيوط
112.       طه فتوح سعيد الأصفرالقليوبية
113.       مرعي عبد الفتاح عبد ربه مرعيالقليوبية
114.       عادل سعيد عبد الفتاح إبراهيمالقليوبية
115.       عطية إبراهيم حسين مصطفيالقليوبية
116.       أحمد سيد عربي أحمدالقليوبية
117.       علي صابر سعد عبد الحميدالقليوبية
118.       طارق محمد فاروق محمد إبراهيمالقليوبية
119.       مصطفي عبده عواد محمدالقليوبية
120.       عماد أحمد عبد الخير الشاذليالقليوبية
121.       زاهر محمد رمضان هلاليالقليوبية
122.       عبد الرحمن عبد الوهاب الصياد حسينالقليوبية
123.       عبد الرحمن الطوخي عبد الرحمن عقلالقليوبية
124.       محمد عبد العاطي أحمد عبد العزيز مطرالقليوبية
125.       عمر محمد أحمد عبد العزيز قرطامالقليوبية
126.       إبراهيم محمد صلاح إبراهيمالقليوبية
127.       أحمد حجاج أحمد يوسفالقليوبية
128.       سامح محمد درويش إبراهيمالقليوبية
129.       أحمد عبد المحسن رضوان عليالقليوبية
130.       عوض عز الرجال محمد متوليالقليوبية
131.       محمود رجب محمد أحمدالقليوبية
132.       عبد الجواد عبد الفتاح عبد الجوادالقليوبية
133.       عبد الهادي فتحي علي عفيفيالقليوبية
134.       أحمد السيد محمد السيد قشطهالقليوبية
135.       محمد سعيد محمد سيدالقليوبية
136.       السيد عبد النظير هريدي سليمانالقليوبية
137.       محمد إبراهيم محمد طعيمهالقليوبية
138.       محمود إسماعيل محمد سيد أحمدالقليوبية
139.       محمد جلال محمد عبد العزيزالقليوبية
140.       عبد الرحمن محمد عبد الرحمن عليالقليوبية
141.       عمر يوسف السيد محمد عمرالقليوبية
142.       محمد أحمد علي عبد المجيدالقليوبية
143.       أحمد صابر محمد إبراهيم عامرالقليوبية
144.       إسلام سليمان عمر محمود العدلالقليوبية
145.       محمد فتحي محمد الطوابالقليوبية
146.       عمرو بهجت محمد موسىالقليوبية
147.       محمد صلاح محرم أبو واليالقليوبية
148.       صبري عبد الفتاح عبد النبي عبد المؤمنالقليوبية
149.       أحمد صالح رمضان محمدبني سويف
150.       مصطفي محمد محمد طلببني سويف
151.       خليل إبراهيم حسن عبد العزيزبني سويف
152.       إسلام أشرف حمدان السيدبني سويف
153.       عبد الله خير الله أبو شناف صالحبني سويف
154.       محمود جمال علواني عبد الحليمبني سويف
155.       رمضان نور الدين أمين احمدبني سويف
156.       محمد جمعة عبد المولى محمدبني سويف
157.       محمد صادق محمد صادقبني سويف
158.       أحمد أبو السعود إبراهيمبني سويف
159.       عرفه سيد عبد المجيد عبد العزيزبني سويف
160.       مصطفي حسن محمد فريدبني سويف
161.       إسلام عبد الرؤوف عويس حسينبني سويف
162.       محمد عيد عبد الفتاح حسنبني سويف
163.       مصطفي صلاح عبد الستار عبد العظيمبني سويف
164.       عبد الرحمن سيد عثمان سيد حسنينبني سويف
165.       حسام علي محمد عبد العالبني سويف
166.       إسلام ناصر فتح الباب مصطفيبني سويف
167.       أحمد كمال أحمد محمدبني سويف
168.       سعيد سيد محمد عبد الواحدبني سويف
169.       أحمد فتحي محمود بهنساويبني سويف
170.       عبد الفتاح محمد حسين جودةبني سويف
171.       ياسر ربيع علي طنطاويبني سويف
172.       محمد عبد الحميد عبد الوهاببني سويف
173.       عبد الوهاب علي عبد الوهاببني سويف
174.       محمد طه عبد المحسنبني سويف
175.       خالد عبد الرؤوف صديقبني سويف
176.       محمد سلطان قرنيبني سويف
177.       محمد عثمان البسطويسي صومعالديوان العام
178.       خالد أبو القاسم عطية عبد المجيدالديوان العام
179.       إبراهيم عبد العزيز الصافي عبد العزيزالبحيرة
180.       إسلام محمود سعيد عبد الحليم الحمزاويالبحيرة
181.       محمود عصام أمين الطيبالبحيرة
182.       أحمد فايز أحمد محمدالبحيرة
183.       عبد الحليم نوح عبد الحليم محمدالبحيرة
184.       محمود عبد الجيد محمود محمد عيسىالبحيرة
185.       أحمد سليمان مصطفى سيد أحمد شكرالبحيرة
186.       أحمد السعدني عبد العزيز الورالبحيرة
187.       حسين أحمد حسين كاملالبحيرة
188.       عبد الرحمن أمين محمد السيدالبحيرة
189.       سعيد جابر عبد الحميد حجاجالبحيرة
190.       حمادة السيد إسماعيل الشيخةالبحيرة
191.       رضا صلاح الدين السيد أبو طالبالبحيرة
192.       حمزة محمد رياض عكاشةالبحيرة
193.       عادل رمضان محمد رزقالبحيرة
194.       مصطفى محمود حسن خفاجيالبحيرة
195.       علي رمضان محمود صيامالبحيرة
196.       حسن محمد السيد حامد أبو طيبةالبحيرة
197.       صبحي عبد القادر محمد شرفالبحيرة
198.       محمد على مرسي السمخراطيالبحيرة
199.       رضا سالم علي عبد الخالقالبحيرة
200.       علي ربيع عبد الرحمن يونسالبحيرة
201.       كريم مسعود يونس مسعودالبحيرة
202.       نعيم عبد العزيز نعيم عابدالبحيرة
203.       أحمد عوض الشحات عوض العجانالبحيرة
204.       محمود صبحي عطيه حمدالبحيرة
205.       أحمد محمد علي محمد عوضالبحيرة
206.       محمد عصام محمد عبد السلامالبحيرة
207.       محمد سعيد كمال الخياطالبحيرة
208.       أحمد صلاح رزق درديرالبحيرة
209.       محمد حسن محمد حمودةالبحيرة
210.       محمد علي حمزة منجىالبحيرة
211.       جمعة إبراهيم محمود أبو زيدالبحيرة
212.       عبد الرحمن أحمد سعيد البيسيالبحيرة
213.       محمود السيد سليمان القزازالبحيرة
214.       عبد اللطيف علي عبد اللطيف محمدالبحيرة
215.       الصاوي عبد الحميد عبد الله أبو طالبالقاهرة
216.       أحمد عبد الفتاح حجازي عبد الفتاحالقاهرة
217.       محمود أحمد يوسف المالحالقاهرة
218.       عبد اللطيف مصطفى عبد اللطيف مصطفىالقاهرة
219.       إبراهيم محمد أحمد محمدالقاهرة
220.       مصطفى حامد إسماعيل حفنيالقاهرة
221.       عبد الله مسعود جمعه جمعةالقاهرة
222.       سعودي السيد عبد الوهابالقاهرة
223.       عبد الله السيد أحمد محمدالقاهرة
224.       أحمد إبراهيم الشحاتالقاهرة
225.       محمد علي محمد الصاويالقاهرة
226.       حسن سليمان محمد سليمانالفيوم
227.       السيد محمد محمود عبد الجوادالفيوم
228.       محمود مصطفى أحمد مصطفىالفيوم
229.       محمد رمضان عبد القوي سليمانالفيوم
230.       محمود محمد خميس فرجالفيوم
231.       عبده محمد أمين عمر شافعيالفيوم
232.       جمال رمضان إبراهيم أحمدالفيوم
233.       هاني فرج السيد أبو بكرالفيوم
234.       محمد حسن عبد التواب حسنالفيوم
235.       ناجح رمضان عبد العاطي نصرالفيوم
236.       أحمد طلعت عبد الرحمن متوليالفيوم
237.       رمضان فرج محمد عبد القويالفيوم
238.       محمد ربيع عبد الرحمن عبد التوابالفيوم
239.       عبد المنعم محمد خميس فرجالفيوم
240.       محمود محمد حسين محمدالفيوم
241.       محمد شعبان أحمد شعبانالفيوم
242.       صابر رمضان بكري حميدهالفيوم
243.       عبد الرحمن علي الشربيني عبد العاطي صقربور سعيد
244.       عبد المنعم مجدي عباس حسنبور سعيد
245.       إبراهيم زغلول علي أحمد شهاب الدينبور سعيد
246.       محمد السيد فتحي خليل قورةبور سعيد
247.       سامي أحمد عبد الرحمن محمد زهرانبور سعيد
248.       أحمد إبراهيم أحمد إبراهيمقنا
249.       أحمد جمعة سعيد محمدقنا
250.       أحمد عمران محمد عليقنا
251.       زكريا عمران موسى عمرانقنا
252.       عبد الحميد عبد الصبور شمروخ أحمدقنا
253.       عمر محمد عبد الحافظ جاد عليقنا
254.       محمد حمدان عب الظاهر حمادقنا
255.       محمد خليفة محمد سيدقنا
256.       محمود عبد الفتاح أحمد خليلقنا
257.       خالد محمد سيد جابرقنا
258.       اشرف عبد المحسن أبو المجد عبد المجيدقنا
259.       محمد عارف أبو زيد محمدقنا
260.       عمر عبده حمزة محفوظقنا
261.       خلف فخري محمد محمدقنا
262.       محمد احمد محمود مرسيقنا
263.       مجدي دسوقي عيد عبد المعينقنا
264.       عصام محمد مدني مصطفيقنا
265.       عمر منصور عبد العليم إبراهيمقنا
266.       محمود أحمد محمود محمودالدقهلية
267.       إسماعيل جمال إسماعيل عليالدقهلية
268.       حمادة عبد المنعم راضي بشارالدقهلية
269.       شريف طه حسن عبد الفضيلالدقهلية
270.       إبراهيم محمد إبراهيم رمضانالدقهلية
271.       أحمد محمد جبر محمدالدقهلية
272.       عبد الحميد عبد الحميد أحمد العفيفيالدقهلية
273.       طه جاد أحمد الإمامالدقهلية
274.       عباس أمين أمين عباس بشارالدقهلية
275.       نايف صديق مجاهد عبد الحليمالدقهلية
276.       السيد جمال السيد إسماعيلالدقهلية
277.       الحسين يوسف أحمدالدقهلية
278.       أسامة عبد القادر محمد محمد رزقالدقهلية
279.       محمد مصطفي عبد الخالق زيادةالدقهلية
280.       أحمد الشربيني الكنانيالدقهلية
281.       ياسر محمد السعيد فتحي سالمالدقهلية
282.       بليغ المتولي أحمد محمدالدقهلية
283.       سعيد سامي عيد المرسيالدقهلية
284.       عبد الحافظ عبد الكريم عبد الحافظالدقهلية
285.       عبد الغني عيد عبد الغني سكرةالدقهلية
286.       حافظ مختار حافظ محمدالدقهلية
287.       أبو المعاطي إبراهيم حسن منصورالدقهلية
288.       حسين إبراهيم حسين محمدالدقهلية
289.       محمد حسين نصر حسينالدقهلية
290.       السعيد مصباح العدويالدقهلية
291.       فتحي عبد اللطيف الشحات مندوهالدقهلية
292.       محمود المتولي أحمد المتوليالدقهلية
293.       وليد بلال عبد الحميد عليالدقهلية
294.       إبراهيم أحمد محمد عليالدقهلية
295.       علي يحى إسماعيل عامرالدقهلية
296.       يوسف زين الدين السيد السيدالدقهلية
297.       محمد صالح محمد عباس بشارالدقهلية
298.       محمد متولي علي إبراهيمالدقهلية
299.       محمود إبراهيم علي عوادالشرقية
300.       محمد السيد عبد الرحمن سليمالشرقية
301.       عبد الفتاح محمود عبد الفتاحالشرقية
302.       أحمد محمد العربي عبد الفتاحالشرقية
303.       محمد سامي محمد حلميالشرقية
304.       عادل علي وهبه صادقالشرقية
305.       حمدي الحنوني محمد محمد البمباويالشرقية
306.       أحمد محمد أحمد محمد القوصيالشرقية
307.       أبو هاشم صلاح أبو هاشم أبو هاشمالشرقية
308.       صبري محمد صبري السيدالشرقية
309.       عبد العزيز عاطف عبد العزيزالشرقية
310.       أحمد الهادي بيومي محمدالشرقية
311.       محمد بركات عبد الحفيظالشرقية
312.       محمد ربيع محمد سعيدالشرقية
313.       أشرف شحاته عطوه بدويالشرقية
314.       أحمد محمد فهمي بيوميالشرقية
315.       عبد القادر مصطفي عبد القادر محمدالشرقية
316.       محمد متولي خضري متوليالشرقية
317.       محمد السيد عبد الحميد حسنالشرقية
318.       السيد العربي السيد محمدالشرقية
319.       صابر عبد السميع عبد القادرالشرقية
320.       بهاء الهلباوي محمد السعيدالشرقية
321.       عبد الله مصطفي محمد عطيةالشرقية
322.       حمادة حسن علي محمد الدسوقيالشرقية
323.       محمد عبد الرحمن عبد القادرالشرقية
324.       إبراهيم خطابي إبراهيم حسنالشرقية
325.       وليد علي محمد محمدالشرقية
326.       علي أحمد العسكري محمدالشرقية
327.       أحمد السيد أحمد إبراهيمالإسماعيلية
328.       أحمد حسني إبراهيم حسنالإسماعيلية
329.       أحمد عبد البديع إبراهيم أحمد متوليالإسماعيلية
330.       السيد جمعه عطي محمودالإسماعيلية
331.       عبد الله إبراهيم محمد عبد الحميدالإسماعيلية
332.       محمد السيد عليوة سماحةالإسماعيلية
333.       محمد حجازي محمد محمدالإسماعيلية
334.       محمد رمضان عبد الحميدالإسماعيلية
335.       محمد سعيد وجدي محمدالإسماعيلية
336.       محمد فرج عبد العزيز إبراهيمالإسماعيلية
337.       محمد محمود عبد المعبود مسعودالإسماعيلية
338.       محمود جمال علي عليالإسماعيلية
339.       مصطفى منير محمد السيدالإسماعيلية
340.       أحمد عادل محمد أحمدالإسماعيلية
341.       محمد حسن عطية محمدالإسماعيلية
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