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برلمان

حتى الآن.. النائبة فاطمة سليم الأصغر سنا في برلمان 2021

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 04:29 م
النائبة فاطمة سليم
النائبة فاطمة سليم
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فريدة محمد
أكد الأمين العام لمجلس النواب المستشار محمود فوزي، عن النائبة فريدة الشوباشي هي أكبر أعضاء مجلس النواب المنتخبين سنا، و حول  أصغر الأعضاء سنا من المنتخبين قال انهما  النائبة فاطمة سليم، النائب أبانوب عزت.

و اضاف  سننتظر القائمة المعينة من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحديد من هو أكبر الأعضاء سنا وما هم أصغر الأعضاء سنًا، لتحديد من  سيتولى رئاسة الجلسة العامة الخاصة  بالإجراءات ومن سيساعده من اصغر الأعضاء سنا 

كان  عدد أعضاء مجلس النواب عن قائمة شمال وجنوب ووسط الصعيد قد  انتهوا من استخراج كارنيهات العضوية إلي أكثر من 80 نائب  برلمانيا، من أصل 100 نائب، صرح بذلك المستشار محمود فوزي، أمين عام مجلس النواب.

وقال فوزى، فى تصريحات على هامش استقبال النواب، إن حفل الاستقبال الذي نظمته الأمانة اليوم لـ100 ناب من المتوقع أن يستمر حتى الساعة الخامسة مساء اليوم، على أن يتم استكمال على مدار الأيام الخمس القادمة استخراج كارنيهات العضوية لباقي النواب حسب الجدول المحدد سلفا وتم إبلاغهم به.

 وشهد البهو الفرعونى المخصص لاستقبال أعضاء البرلمان الجدد لاستخراج كارنيهات العضوية حالة من الود جمعت الأمين العام للنواب محمود فوزى والنواب الحاليين لبرلمان 2015، و الفائزين بالمقاعد النيابية لبرلمان 2021.

وأعلن أمين عام مجلس النواب، عن جدول استقبال المنتخبين القائمة والفردى، بحيث سيتم استقبال الأعضاء المنتخبين بنظام القائمة على 3 أيام، تبدأ اليوم الثلاثاء 22 ديسمبر باستقبال نواب قائمة القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، بإجمالى عدد 100 نائب، والاربعاء الموافق 23 ديسمبر سيشهد استقبال نواب قائمة شمال ووسط وجنوب الصعيد، بإجمالى عدد 100 نائب، أما الخميس الموافق 24 ديسمبر مخصص لنواب قائمتى شرق الدلتا وغرب الدلتا، بإجمالى عدد 84 نائبا.

أما فيما يخص النواب بنظام الفردى فيبدأ حفل استقبالهم انطلاقا من يوم الخميس 24 ديسمبر 2020، حيث سيتم استقبال نواب 5 محافظات وهى (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، مرسى مطروح.) بإجمالي عدد 90 نائبا، أما يوم الأثنين 28 ديسمبر فسيتم تنظيم حفل الاستقبال 10 محافظات هى : (بورسعيد، الاسماعلية، السويس، الشرقية، الدقهلية، دمياط، الغربية، المنوفية، البحيرة، كفر الشيخ) بإجمالى عدد 108 نواب.
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