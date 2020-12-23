وزيرة الصحة: مراقبة الأماكن العامة للتأكيد على التباعد لمواجهة كورونا.. فيديو

قالت الدكتور هالة زايد ، وزيرة الصحة ، إن المواطن المصرى مسؤول عن نفسه وعن أسرته والدولة تبذل مجهودا كبيرا جدًا فى مراقبة الأماكن العامة للتأكيد على التباعد والالتزام فى المطاعم والكافيهات وخلافه .





وأضافت الدكتور هالة زايد، خلال مؤتمر صحفى للإعلان عن المستشفيات الجديدة لتقديم خدمات كورونا، أن فترة الشتاء هي الأكثر صعوبة فى مواجهة فيروس كورونا ، فلذلك لابد من اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لانها حماية ل أنفسنا ولأسرنا .





وأشارت وزيرة الصحة ، إلى ان ارتداء الماسكات وغسل اليدين مسؤولية كل مواطن ، إلى جانب أن الدولة تقوم بدور كبير جدًا بالاماكن العامة .