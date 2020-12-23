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وزيرة الصحة: مراقبة الأماكن العامة للتأكيد على التباعد لمواجهة كورونا.. فيديو

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 04:25 م
وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
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ريهام فيكتور
قالت الدكتور هالة زايد ، وزيرة الصحة ، إن المواطن المصرى مسؤول عن نفسه وعن أسرته والدولة تبذل مجهودا كبيرا جدًا فى مراقبة الأماكن العامة للتأكيد على التباعد والالتزام فى المطاعم والكافيهات وخلافه .

وأضافت  الدكتور هالة زايد، خلال مؤتمر صحفى للإعلان عن المستشفيات الجديدة لتقديم خدمات كورونا، أن فترة الشتاء هي الأكثر صعوبة فى مواجهة فيروس كورونا ، فلذلك لابد من اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لانها حماية لأنفسنا ولأسرنا .

وأشارت  وزيرة الصحة ، إلى ان ارتداء الماسكات وغسل اليدين مسؤولية كل مواطن ، إلى جانب أن الدولة تقوم بدور كبير جدًا بالاماكن العامة .
   
كما عرضت الوزيرة  خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم موقف اللقاحات، مؤكدة أنه جار الانتهاء من الاختبارات الخاصة باللقاح بحلول الأسبوع القادم عن طريق الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، مشيرة إلى أن منظمة الصحة العالمية قامت بتدشين سلسلة تدريبات لمقدمي الخدمة الصحية عن لقاح فيروس كورونا المستجد، ويتم التنسيق مع المنظمة لتدريب مقدمي الخدمة الصحية بوزارة الصحة.
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