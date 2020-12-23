السعودية تعلن نبأ سارًا بشأن سلالة كورونا الجديدة.. وهذا اللقاح فعال ضدها

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، أنها تواصل مراقبة تحور فيروس كورونا، موضحةً أن هناك أسبابا أخرى لزيادة الإصابات في دول العالم.





ووفقًا لصحيفة "سبق" السعودية، قالت الوزارة إنها تقوم بتحليل السلالات الجينية للفيروس منذ بداية الجائحة، لافتة إلى أن الوضع الصحي للمملكة مطمئن جدًا فيما يتعلق بالجائحة.





وكشفت الوزارة أن التسجيلات لتلقي اللقاح تعتبر مرتفعة خلال بدء الحملة.





ولفتت إلى أن شركة "فايزر" أكدت فعالية اللقاح ضد السلالة الجديدة من كورونا، مشيرة إلى أن المملكة تعمل على إنشاء مراكز للتطعيم في جميع المناطق.





وكان متحدث وزارة الصحة السعودية، أكد أمس الثلاثاء، أن المملكة لم ترصد أي حالة حتى الآن لفيروس كورونا المتحور.





وأشار إلى أن الوزارة لديها لجان علمية وخبراء يتابعون ويرصدون كل المستجدات المتعلقة بالجائحة، داعيا الجميع إلى ارتداء الكمامة وتطبيق التباعد الاجتماعي.





وشهدت المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، انخفاضًا في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الاخيرة.





وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 177 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، وذلك بانخفاض عن أمس الذي سجل 181 حالة.





وبذلك يصبح إجمالي عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا "كوفيد-19" في المملكة 361536 حالة.





وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 169 حالة شفاء جديدة، ليصبح إجمالي عدد المتعافين 352418 حالة.





وأكدت وزارة الصحة تسجيل 9 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6148 حالة وفاة.



