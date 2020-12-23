ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

تحذير لـ سكان القاهرة بشأن إصابات كورونا.. فيديو

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 04:29 م
صدى البلد
Advertisements
آيات أحمد
قالت وزيرة الصحة، الدكتور هالة زايد، إن الموجة الثانية لفيروس كورونا تشهد زيادة كبرى فى أعداد الإصابة بفيروس كورونا وخاصة فى القاهرة الكبرى، لافتة إلى أنه اعتمدت اللجنة العلمية المستقلة من علماء مصر على اختيار أكثر اللقاحات أمانًا تكنولوجيًا.

وأضافت وزيرة الصحة، خلال المؤتمر المنعقد منذ قليل، انه لم يتم استبعاد لقاح فايزر وموديرنا حتى الآن، مشيرة إلى أن كل اللقاحات الأمان بها اتخذ عليه موافقة الطوارئ ولكن لا نستطيع ان نؤكد أن اللقاح آمن بنسبة 100% إلا بعد مرور سنوات.

وتابعت أنه على الأقل 13 سنة للتأكد من مدى فاعلية اللقاح، منوهة أن اللقاح الصينى حصل على الموافقة النهائية فى الإمارات والبحرين.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن 339  مستشفى مجهزا ًللفرز والعزل لمواجهة فيروس كورونا المستجد في ذروة الموجة الثانية.

وأوضحت الوزارة، أن المستشفيات تغطي مستوي 27 محافظة علي مستوي الجمهورية.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن خروج  345 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 107162 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 718 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 32 جديدة.


وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية  لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الإثنين، هو 126273 حالة من ضمنهم 107162 حالة تم شفاؤها، و 7130 حالة وفاة.
 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تساوي الإنفلونزا الإسبانية.. خبير أوبئة يكشف سيناريو الموجة الثالثة لفيروس كورونا

إسلام عنان: دخلنا الموجة الثانية من كورونا خلال نوفمبر.. فيديو

الصحة: 339 مستشفى فرز وعزل لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا.. صور

أحمد المشتت: الخوف يسيطر على الصحة العالمية وبريطانيا بسبب سلالة كورونا الجديدة

الصحة: لدينا 363 مستشفى عزل فى 27 محافظة تعمل على إدارة الجائحة.. فيديو

وزيرة الصحة: العالم كله يعمل على إنتاج لقاحات لمواجهة كورونا..فيديو

ترشيحاتنا

الصحة: الأماكن المزدحمة والمغلقة والمواصلات أكثر عرضة لانتقال كورونا.. فيديو

بعد بريطانيا.. اكتشاف إصابات كورونا بـ السلالة الجديدة فى 4 دول أوروبية

وزيرة الصحة تحذر المواطنين: إصابات ووفيات كورونا تتصاعد.. وكلكم مسئول

وزيرة الصحة تكشف عن الفئة العمرية الأكثر إصابة بـ كورونا.. فيديو

تهديدات بعقوبة قاسية.. ليفربول يظهر العين الحمراء لـ محمد صلاح.. خاص

لا احتفالات في رأس السنة.. رئيس الوزراء: تطبيق صارم للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من مضيفة طيران لـ عرش السويد.. محطات في حياة الملكة سيلفيا

شاهد .. لاند كروزر هورايزون الجديدة موديل 2021 .. صور

هبة العيسوي تكشف كيفية التأهيل النفسي بعد كورونا