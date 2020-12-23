تحذير لـ سكان القاهرة بشأن إصابات كورونا.. فيديو

قالت وزيرة الصحة، الدكتور هالة زايد، إن الموجة الثانية لفيروس كورونا تشهد زيادة كبرى فى أعداد الإصابة بفيروس كورونا وخاصة فى القاهرة الكبرى، لافتة إلى أنه اعتمدت اللجنة العلمية المستقلة من علماء مصر على اختيار أكثر اللقاحات أمانًا تكنولوجيًا.





وأضافت وزيرة الصحة، خلال المؤتمر المنعقد منذ قليل، انه لم يتم استبعاد لقاح فايزر وموديرنا حتى الآن، مشيرة إلى أن كل اللقاحات الأمان بها اتخذ عليه موافقة الطوارئ ولكن لا نستطيع ان نؤكد أن اللقاح آمن بنسبة 100% إلا بعد مرور سنوات.





وتابعت أنه على الأقل 13 سنة للتأكد من مدى فاعلية اللقاح، منوهة أن اللقاح الصينى حصل على الموافقة النهائية فى الإمارات والبحرين.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن 339 مستشفى مجهزا ًللفرز والعزل لمواجهة فيروس كورونا المستجد في ذروة الموجة الثانية.





وأوضحت الوزارة، أن المستشفيات تغطي مستوي 27 محافظة علي مستوي الجمهورية.





أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن خروج 345 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 107162 حالة حتى اليوم.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 718 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 32 جديدة.









وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الإثنين، هو 126273 حالة من ضمنهم 107162 حالة تم شفاؤها، و 7130 حالة وفاة.



