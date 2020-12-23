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محافظات

زراعة الفيوم تنظم يوماً تأهيلياً حقلياً عن حبة الغلة وكيفية استخدامها

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 04:57 م
زراعة الفيوم
زراعة الفيوم
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الفيوم - نبيل أبو السعود
نظمت مديرية الزراعة بالفيوم برعاية  الدكتور عادل عبد اللطيف ، مدير معهد بحوث وقاية النباتات الأسبق يوما تأهيليا حقليا للمزارعين بقرية بيهمو، مركز سنورس محافظة الفيوم بحضور الدكتورة أماني صيام مدير معمل الترايكوجراما بالفيوم والمهندس احمد عبدالحفيظ مدير الإدارة الزراعية بمركز سنورس ومهندسي المكافحة والإرشاد 

وأكد الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم  بأن هذه الندوات تاتى تنفيذًا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وفى إطار مجهودات لجنة مبيدات الآفات بوزارة الزراعة برئاسة الدكتور محمد عبد المجيد بالتعاون مع إدارة المكافحة بالمديرية برئاسة المهندس فؤاد محمد مدير عام الإدارة .

وأشار وكيل الوزارة نظرا لخطورة الألومنيوم فوسفيد" هي المادة الفعالة في أقراص حفظ الغلة، والمستخدم لمنع تسوس محاصيل القمح والذرة وغير ذلك من الحبوب الزراعية، وحمايتها من الحشرات الضارة،  حيث يوجد قيود بعدم وجودها لدى محلات الإتجار بالمبيدات ولا تستخدم إلا من قِبَل متخصصين ،  وكذلك قرارات من لجنة المبيدات بمنع تداولها فى محلات الاتجار بالمبيدات لمنع عمليه ابتلاعها من بعض الأشخاص .

وذلك لتعريف المزارعين بحبة الغلة (غاز الفوسفين) وكيفية استخدامها بالطريقة المثلى فى تبخير الحبوب والبقول لمكافحة حشرات المخازن خلال فترة التخزين ، .كيفية التخلص من متبقيات الأقراص بعد انتهاء فترة التبخير بطريقة آمنة وكذلك كيفية التعامل مع حبة فى حالة الاستخدام  الخاطئ أو فى حالة حدوث تسمم ، وكذلك التخزين السليم للحبوب لوقايتها من الإصابة الحشرية.


من جانب آخر عقد الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم اجتماعا مع مديرى الإدارات الزراعية والإصلاح والاستصلاح و مديرى الجمعيات الزراعية وجمعيات الإصلاح والاستصلاح، لمناقشة موضوع كارت الفلاح.

وعقد الاجتماع بقاعة الإرشاد الزراعي بالمديرية بحضور المهندس نصر محمود مدير عام إدارة الخدمات والمهندس عزت قنديل مدير عام إدارة التعاون والمهندس نبيل لملوم مدير الإدارة الزراعية بمركز يوسف الصديق والمهندس على المهدي مدير الإدارة الزراعية بمركز ابشواي.

وأكد وكيل الوزارة على توعية المزارعين لاستلام كارت الفلاح من البنوك الزراعية بشتى الطرق المختلفة و عدم التخلف حيث أن المرحلة القادمة لا يتم فيها التعامل إلا بالكارت الذكي.

وأيضا إعطاء تفويض للمزارع الذي ورد أسمه بالكشوف المرسلة الجمعية من البنك لاستلام الكارت و تفعيله من البنك باستثناء من ورد أسمه بالكشف وتبين أن حيازته وهمية و ذلك بمعرفة اللجنة القروية.

وكذلك مراجعة سجل ٢ خدمات للحيازات لتصحيح ما طرأ على بعض الحيازات من تغيير سواء بالبيع و الشراء و التوريث و التواصل في ذلك الشأن مع العاملين بالمنظومة بالإدارة و بالتالى مع المديرية.
زراعة الفيوم تنظم يوماً تأهيلياً حقلياً عن حبة الغلة وكيفية استخدامها
زراعة الفيوم تنظم يوماً تأهيلياً حقلياً عن حبة الغلة وكيفية استخدامها
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