زراعة الفيوم تنظم يوماً تأهيلياً حقلياً عن حبة الغلة وكيفية استخدامها

نظمت مديرية الزراعة بالفيوم برعاية الدكتور عادل عبد اللطيف ، مدير معهد بحوث وقاية النباتات الأسبق يوما تأهيليا حقليا للمزارعين بقرية بيهمو، مركز سنورس محافظة الفيوم بحضور الدكتورة أماني صيام مدير معمل الترايكوجراما بالفيوم والمهندس احمد عبدالحفيظ مدير الإدارة الزراعية بمركز سنورس ومهندسي المكافحة والإرشاد





وأكد الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم بأن هذه الندوات تاتى تنفيذًا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وفى إطار مجهودات لجنة مبيدات الآفات بوزارة الزراعة برئاسة الدكتور محمد عبد المجيد بالتعاون مع إدارة المكافحة بالمديرية برئاسة المهندس فؤاد محمد مدير عام الإدارة .





وأشار وكيل الوزارة نظرا لخطورة الألومنيوم فوسفيد" هي المادة الفعالة في أقراص حفظ الغلة، والمستخدم لمنع تسوس محاصيل القمح والذرة وغير ذلك من الحبوب الزراعية، وحمايتها من الحشرات الضارة، حيث يوجد قيود بعدم وجودها لدى محلات الإتجار بالمبيدات ولا تستخدم إلا من قِبَل متخصصين ، وكذلك قرارات من لجنة المبيدات بمنع تداولها فى محلات الاتجار بالمبيدات لمنع عمليه ابتلاعها من بعض الأشخاص .





وذلك لتعريف المزارعين بحبة الغلة (غاز الفوسفين) وكيفية استخدامها بالطريقة المثلى فى تبخير الحبوب والبقول لمكافحة حشرات المخازن خلال فترة التخزين ، .كيفية التخلص من متبقيات الأقراص بعد انتهاء فترة التبخير بطريقة آمنة وكذلك كيفية التعامل مع حبة فى حالة الاستخدام الخاطئ أو فى حالة حدوث تسمم ، وكذلك التخزين السليم للحبوب لوقايتها من الإصابة الحشرية.







