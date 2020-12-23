تصميم برامج دراسية مميزة.. ورشة عمل لأعضاء هيئة التدريس بكلية الآثار جامعة عين شمس

نظمت كلية الآثار بجامعة عين شمس ورشة عمل بعنوان (تصميم برامج دراسية مميزة) بالتعاون مع ادارة تطوير التعليم بالجامعة وذلك لاعضاء هيئة التدريس بالكلية، بحضور الدكتور ممدوح الدماطي القائم بعمل عميد كلية الآثار، الدكتورة سحر دويدار نائب رئيس وحدة تطوير التعليم واستاذ الصحة العامة بكلية الطب، الدكتور حسام عويس، الدكتور احمد الشوكي، الدكتورة نهال عطية مدرس علم النفس التربوي بكلية التربية وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.





وشهدت ورشة العمل مناقشة عدد من المحاور منها وضع استراتيجيات تعليمية جديدة، الاعتماد علي التعليم من خلال الجدارات المهنية، تنمية المهارات الشخصية، سد الفجوة بين الدراسة الأكاديمية وسوق العمل وكيفية اكساب الطلاب مجموعة من المهارات التي يحتاجها عند تخرجه من الكلية.



