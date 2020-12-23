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تعليم

تصميم برامج دراسية مميزة.. ورشة عمل لأعضاء هيئة التدريس بكلية الآثار جامعة عين شمس

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 05:27 م
ورشة عمل بكلية الآثار
ورشة عمل بكلية الآثار بجامعة عين شمس
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حسام الفقي
نظمت كلية الآثار بجامعة عين شمس ورشة عمل بعنوان (تصميم برامج دراسية مميزة) بالتعاون مع ادارة تطوير التعليم بالجامعة وذلك لاعضاء هيئة التدريس بالكلية، بحضور الدكتور ممدوح الدماطي القائم بعمل عميد كلية الآثار، الدكتورة سحر دويدار نائب رئيس وحدة تطوير التعليم واستاذ الصحة العامة بكلية الطب، الدكتور  حسام عويس، الدكتور احمد الشوكي، الدكتورة نهال عطية مدرس علم النفس التربوي بكلية التربية وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وشهدت ورشة العمل مناقشة عدد من المحاور منها وضع استراتيجيات تعليمية جديدة، الاعتماد علي التعليم من خلال الجدارات المهنية، تنمية المهارات الشخصية، سد الفجوة بين الدراسة الأكاديمية وسوق العمل وكيفية اكساب الطلاب مجموعة من المهارات التي يحتاجها عند تخرجه من الكلية.

في سياق اخر اجريت اليوم إنتخابات رئيس ونائب رئيس إتحادات الكليات بجامعة عين شمس وذلك تحت رعاية د. محمود المتيني رئيس الجامعة ود. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و رئيس اللجنة العليا للإشراف على إنتخابات الإتحادات الطلابية.

وأكد د. عبد الفتاح سعود إلتزام الجامعة بجميع الإجراءات القانونية و الإحترازية و تقديم الكليات المختلفة لنموذج متميز لانتخابات الاتحادات الطلابية فى جميع مراحل الانتخابات بدءا من تقديم الطلاب لاستمارات الترشح وصولًا ليوم إنتخاب رؤساء ونواب رؤساء اتحادات الكليات. 

وتنتظر جامعة عين شمس غدا ميلاد إتحاد طلاب الجامعة للعام الجامعى الحالى وذلك فى اطار  دور جامعة عين شمس فى إعداد وتقديم كوادر طلابية جديدة مؤهلة للعمل المجتمعى ودفع عجلة التنمية لوطننا الحبيب. 

وقد أعلنت اليوم الكليات عن رؤساء ونواب رؤساء الاتحادات الطلابية للعام الجامعى الحالى.
تصميم برامج دراسية مميزة.. ورشة عمل لأعضاء هيئة التدريس بكلية الآثار جامعة عين شمس
تصميم برامج دراسية مميزة.. ورشة عمل لأعضاء هيئة التدريس بكلية الآثار جامعة عين شمس
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