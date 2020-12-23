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أخبار العالم

قرار أردني عاجل بشأن العاملين بالقطاع الخاص

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 06:45 م
الأردن
الأردن
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محمود نوفل
 
كشفت صحيفة الغد الاردنية عن اتخاذ اللجنة الثلاثية لشؤون العمل في اجتماعها الأخير برئاسة وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار الدكتور معن القطامين بحضور أعضائها ممثلي الحكومة والعمال وأصحاب العمل على بدء تنفيذ  قرارها السابق حيث رفع الحد الأدنى للأجور من 220 – 260 دينار اعتبارًا من تاريخ 2021/1/1.

وأفادت الصحيفة بأن ذلك يأتي حرصًا على رفع مستوى معيشة شريحة كبيرة من العاملين في القطاع الخاص. 

وذكرت الصحيفة الاردنية ان اللجنة توافقت خلال اجتماعها الأخير على الموازنة بين حق العمال في تحسين أجورهم وبين الظروف الاقتصادية لأصحاب العمل، وذلك باستثناء القطاعات الأكثر تضررًا والقطاعات غير المسموح لها بالعمل من قرارها رفع الحد للأجور اعتبارًا من 2021/1/1 حتى تاريخ 2021/5/31 على أن يسري عليهم قرار الحد الأدنى للأجور والبالغ 260 دينار اعتبارًا من تاريخ 2021/6/1.

وفي سياق اخر فقد أصدرت  الخطوط الجوية الملكية الأردنية قرارا بتعليق رحلاتها إلى بريطانيا والسعودية والكويت؛ كإجراء احترازي بعد انتشار نوع جديد متحور من فيروس كورونا المستجد في دول عدة.

وأشارت الملكية الأردنية - في بيان نقلته وكالة أنباء الأردن /بترا/  - إلى أنه تم تعليق الرحلات مع بريطانيا حتى يوم السبت 3 يناير القادم.
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