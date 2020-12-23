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دخلنا في الموجة الثانية.. أبرز 20 تصريحا لـ وزيرة الصحة في مؤتمر مستجدات كورونا

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 06:48 م
هالة زايد
هالة زايد
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هاني حسين
عقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، مؤتمرا صحفيا اليوم الأربعاء، وذلك للكشف عن آخر مستجدات الحالة الوبائية لفيروس كورونا في مصر، كما تحدثت زايد عن تفاصيل وصول لقاح كورونا إلى مصر وطرق توزيعه، كما وجهت وزيرة الصحة مجموعة من النصائح الهامة للمواطنين من أجل الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، وفيما يلي أبرز تصريحات وزيرة الصحة:

-مصر دخلت في الموجة الثانية لفيروس كورونا بشكل رسمي.

-قللوا التقارب في الفترة الحالية واحموا أنفسكم.

-911 إصابة و42 حالة وفاة بـ كورونا اليوم.

-زيادة قياسية هذا الأسبوع بـ إصابات كورونا عالميا.

-الأماكن المزدحمة والمغلقة والمواصلات أكثر عرضة لانتقال كورونا.

-لقاح كورونا سيكون متوافرا بمستشفيات العزل والطوارئ.

-أولوية للعاملين بمستشفيات العزل والصدر والحميات في الحصول على لقاح كورونا.

-تحور فيروس كورونا لا يؤثر على كل اللقاحات المنتجة.

-أفضل لقاح للوقاية من كورونا ارتداء الكمامات.

-مرضى الأمراض المزمنة والقلب لهم الأولوية فى الحصول على اللقاح.

-مفيش سلالة جديدة..فيروس كورونا تغير فقط.

-إصابات ووفيات كورونا تتصاعد.. وكلكم مسئول.

 -لدينا 363 مستشفى عزل فى 27 محافظة تعمل على إدارة الجائحة.

-الفئة العمرية الأكثر إصابة بـ كورونا فوق سن الـ 50 عامًا بنسبة 55%.

-زيادة مطردة بمعدلات الإصابة بـ كورونا خلال ديسمبر ويناير.

-محافظات القاهرة والاسكندرية والجيزة الأكثر إصابات بـ كورونا .

-لا نستطيع تأكيد أمان اللقاحات بنسبة 100% إلا بعد مرور سنوات من الدراسات والتجارب.

- زيادة قياسية هذا الأسبوع بـ إصابات كورونا عالميا.

-على جميع المواطنين ارتداء الكمامات وغسل اليدين والتباعد الاجتماعي.

-منظومة لتلقي اللقاحات حسب الاحتياج.

-تم إستلام الشحنة الأولى من لقاح كورونا والشحنات الأخرى تأتي تباعا.

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