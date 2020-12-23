وزيرة الصحة تصدم الجميع: زيادة قياسية هذا الأسبوع بـ إصابات كورونا عالميا





وأضافت وزيرة الصحة، خلال المؤتمر الصحفى اليوم، الأربعاء، أنه من الوارد أن يتم استخدام لقاحات أخرى غير لقاح سينوفارم.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن 339 مستشفى المجهزة للفرز والعزل لمواجهة فيروس كورونا المستجد في ذروه الموجه الثانية.



وأوضحت الوزارة، ان المستشفيات تغطي مستوي 27 محافظة علي مستوي الجمهورية.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، ، عن خروج 345 متعافى من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 107162 حالة حتى اليوم.



وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 718 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 32 جديدة.





قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن العالم كله يواجه الآن زيادة قياسية هذا الأسبوع بإصابات كورونا بالعالم كله، مشيرة إلى أن مصر أصبحت مركز فى الشرق الأوسط وأفريقيا فى كثير من الصناعات.