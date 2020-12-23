حظر تجوال ليلة رأس السنة.. الحكومة تحسم الجدل

علق المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، على قرار فرض حظر التجوال ليلة رأس السنة لمنع التجمعات وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا، وقال إن لجنة الازمات هى من لديها الحق فى أتخاذ مثل هذه القرارات ولكن حتى الآن لا يوجد أى اقتراح بهذا الأمر.





وكشف إنه سيتم إلغاء جميع المراسم الاحتفالية برأس السنة، وأوضح أن أى فندق سيقيم بحفل رأس سنة سيتم توقيع عقوبة عليه، وستكون هناك إجراءات قاسية منها سحب التراخيص.





وأكد أن هناك 363 مستشفى عزل، والمواطنين عليم الالتزام بالاجراءات الاحترازية، و أن الجميع الحذر من السيناريو الأسود، وهو الارتفاع الشديد فى الإصابات.





وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة " صدى البلد" تقديم الإعلامى أحمد موسى، أن هناك ارتفاع فى عدد الإصابات بفيروس كورونا، وعدد الإصابات اليوم وصل لـ 911 حالة و عدد الإصابات بكورونا يعبر عن حالة قلق، و الإصابات سنتجاوز 1000 إصابة بكورونا خلال الأيام المقبل.



